Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

В Китае выявили связанные с точками метеослежения случаи шпионажа

Ведомости

Министерство государственной безопасности Китая выявило случаи шпионажа, которые связаны с иностранными точками метеорологического слежения на территории страны. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в соцсети WeChat.

«В последние годы некоторые компании, имеющие отношение к иностранному шпионажу и разведке, под прикрытием строительства анемометрических вышек тайно проникают на периферию важных секретных мест нашей страны», – говорится в сообщении. По информации ведомства, иностранные компании незаконно собирали конфиденциальные данные и в частном порядке передавали их за границу, создавая угрозу для национальной безопасности Китая.

Такой вывод министерство сделало на основании проверки одной из ветряных башен, которую незаконно построила иностранная компания. Органы госбезопасности республики обнаружили, что вышка передает конфиденциальные данные за рубеж. Ведомство приняло решение снести башню.

В сообщении пресс-службы также отмечается, что метеорологические вышки, связанные с иностранными компаниями или объектами, не должны устанавливаться вблизи объектов национальной обороны и военных подразделений. Кроме того, ни одна организация или частное лицо не имеют права предоставлять метеорологические данные иностранным организациям или частным лицам.

В начале августа также стало известно, что ВВС Великобритании построят в Уэльсе спутниковую станцию для отслеживания действий Китая и России в космосе. Станцию поставят в Пембрукшире, а сама станция спутникового слежения дальнего радиуса действия станет новейшей в Великобритании.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных