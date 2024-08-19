В Китае выявили связанные с точками метеослежения случаи шпионажа

В сообщении пресс-службы также отмечается, что метеорологические вышки, связанные с иностранными компаниями или объектами, не должны устанавливаться вблизи объектов национальной обороны и военных подразделений. Кроме того, ни одна организация или частное лицо не имеют права предоставлять метеорологические данные иностранным организациям или частным лицам.