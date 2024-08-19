В Китае выявили связанные с точками метеослежения случаи шпионажа
Министерство государственной безопасности Китая выявило случаи шпионажа, которые связаны с иностранными точками метеорологического слежения на территории страны. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в соцсети WeChat.
«В последние годы некоторые компании, имеющие отношение к иностранному шпионажу и разведке, под прикрытием строительства анемометрических вышек тайно проникают на периферию важных секретных мест нашей страны», – говорится в сообщении. По информации ведомства, иностранные компании незаконно собирали конфиденциальные данные и в частном порядке передавали их за границу, создавая угрозу для национальной безопасности Китая.
Такой вывод министерство сделало на основании проверки одной из ветряных башен, которую незаконно построила иностранная компания. Органы госбезопасности республики обнаружили, что вышка передает конфиденциальные данные за рубеж. Ведомство приняло решение снести башню.
В сообщении пресс-службы также отмечается, что метеорологические вышки, связанные с иностранными компаниями или объектами, не должны устанавливаться вблизи объектов национальной обороны и военных подразделений. Кроме того, ни одна организация или частное лицо не имеют права предоставлять метеорологические данные иностранным организациям или частным лицам.
В начале августа также стало известно, что ВВС Великобритании построят в Уэльсе спутниковую станцию для отслеживания действий Китая и России в космосе. Станцию поставят в Пембрукшире, а сама станция спутникового слежения дальнего радиуса действия станет новейшей в Великобритании.