В Уэльсе построят станцию для слежки за действиями Китая и России в космосе
ВВС Великобритании (RAF) построит в Уэльсе спутниковую станцию для отслеживания действий Китая и России в космосе. Об этом сообщает The Telegraph.
Как отмечает издание, станцию поставят в Пембрукшире, а сама станция спутникового слежения дальнего радиуса действия станет новейшей в Великобритании. RAF также отметили, что за последнее десятилетие Китай превратился в космическую сверхдержаву, бросая вызов США.
«Космос играет решающую роль в нашей повседневной жизни – используется всем, от наших мобильных телефонов до банковских услуг», – заявил министр обороны Джон Хили.
Три года назад, когда впервые были объявлены о планах строительства Darc, тогдашний глава RAF сказал, что сооружение подобны радиолокационных станций – национальный приоритет. Darc – это многонациональный проект, который берет свое начало в оборонном пакте «Аукуса» между Великобританией, США и Австралией.