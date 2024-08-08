В Уэльсе построят станцию для слежки за действиями Китая и России в космосе

Три года назад, когда впервые были объявлены о планах строительства Darc, тогдашний глава RAF сказал, что сооружение подобны радиолокационных станций – национальный приоритет. Darc – это многонациональный проект, который берет свое начало в оборонном пакте «Аукуса» между Великобританией, США и Австралией.