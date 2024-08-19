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Путин возложил венок к могиле Гейдара Алиева

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин начал программу государственного визита в Азербайджан с возложения венка к могиле общенационального лидера страны Гейдара Алиева. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер посетил могилу отца нынешнего азербайджанского президента на Аллее почетного захоронения в центре Баку. Военнослужащие почетного караула установили венок перед мемориалом, после чего Путин поправил ленту на цветочной композиции и склонил голову.

18 августа президент России Владимир Путин прилетел в Азербайджан с двухдневным визитом. Его встретил глава республики Ильхам Алиев вместе со своей женой Мехрибан, первым вице-президентом страны. В этот же день они провели неформальный ужин.

19 августа Путин и Алиев проведут в резиденции «Загульба» беседу и переговоры в расширенном составе. В рамках визита также состоится церемония подписания совместных документов и заявление глав государств для СМИ. Рабочий день Путин и Алиев завершат посещением территории «Белого города» и кафедрального собора Святых жен-мироносиц.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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