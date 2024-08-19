Путин возложил венок к могиле Гейдара Алиева
Президент РФ Владимир Путин начал программу государственного визита в Азербайджан с возложения венка к могиле общенационального лидера страны Гейдара Алиева. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер посетил могилу отца нынешнего азербайджанского президента на Аллее почетного захоронения в центре Баку. Военнослужащие почетного караула установили венок перед мемориалом, после чего Путин поправил ленту на цветочной композиции и склонил голову.
18 августа президент России Владимир Путин прилетел в Азербайджан с двухдневным визитом. Его встретил глава республики Ильхам Алиев вместе со своей женой Мехрибан, первым вице-президентом страны. В этот же день они провели неформальный ужин.
19 августа Путин и Алиев проведут в резиденции «Загульба» беседу и переговоры в расширенном составе. В рамках визита также состоится церемония подписания совместных документов и заявление глав государств для СМИ. Рабочий день Путин и Алиев завершат посещением территории «Белого города» и кафедрального собора Святых жен-мироносиц.