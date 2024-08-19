Путин возложил венок к могиле Гейдара Алиева

19 августа Путин и Алиев проведут в резиденции «Загульба» беседу и переговоры в расширенном составе. В рамках визита также состоится церемония подписания совместных документов и заявление глав государств для СМИ. Рабочий день Путин и Алиев завершат посещением территории «Белого города» и кафедрального собора Святых жен-мироносиц.