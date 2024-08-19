Зачем Владимир Путин посещает Баку

Зачем Владимир Путин посещает БакуЭто третья встреча лидеров Азербайджана и России с начала года
Президент России Владимир Путин 18 августа начинает государственный визит в Азербайджан, где планирует провести переговоры с президентом Ильхамом Алиевым. В ходе встречи они намерены обсудить дальнейшее развитие «двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные международные и региональные проблемы», передает пресс-служба Кремля. По итогам планируется принять совместное заявление, а также подписать межправительственные и другие документы.
В прошлый раз лидеры Азербайджана и России очно встречались в начале июля в Астане в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества (Азербайджан – партнер по диалогу организации). До этого Путин принимал Алиева в апреле в Москве в честь 50-летия с начала строительства железнодорожной Байкало-Амурской магистрали, в создании которой принимал участие отец нынешнего азербайджанского президента Гейдар Алиев. При этом Азербайджан Путин в последний раз посещал шесть лет назад.
Россия – третий торговый партнер Азербайджана после Италии и Турции. По итогам прошлого года товарооборот двух стран составил $4,3 млрд, что на 17,5% больше, чем в 2022 г. Из них, по данным таможни Азербайджана, экспорт азербайджанской продукции в Россию составил $1,2 млрд, а импорт из России – $3,1 млрд. Всего на долю торговых операций с Россией пришлось в 2023 г. 8,5% внешнеторгового оборота кавказской республики.
В преддверии визита посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль-оглы в разговоре с ТАСС заявил, что его страна заинтересована в присоединении к БРИКС. «Мы о нем говорили с российскими коллегами, но это тоже процесс и вопрос в работе», – добавил он.
По итогам января – мая 2024 г. доля национальных валют во взаимных расчетах России и Азербайджана превысила 73%, тогда как в прошлом году их доля составила 57,8%, сообщил в начале августа российский вице-премьер Алексей Оверчук. По его словам, стороны развернули в туристической сфере «работу по всем направлениям, от цифровизации отрасли и локализации производств нужного туризму оборудования до развития горнолыжных и морских курортов, природных маршрутов».
На переговорах в Баку главы государств в первую очередь затронут вопрос использования азербайджанской газотранспортной системы, или так называемого Южного газового коридора, для поставок на международные рынки в различных направлениях российского газа, говорит эксперт по вопросам военной безопасности государств Южного Кавказа Ниязи Ниязов. Несмотря на санкции, отмечает эксперт, у России до сих пор сохранились деловые отношения в газовой сфере, в частности с Венгрией, Турцией и государствами Южной Европы.
Ранее европейские страны предлагали Баку увеличить пропускную способность газопроводов и нарастить объемы поставок топлива в Европу, но без европейских инвестиций, напомнил эксперт: «Но Алиев отказался выполнять эти просьбы и брать на себя дополнительные расходы без долгосрочных контрактов на закупки топлива».
Другой темой обсуждения, продолжает Ниязов, станет реализация международного транспортного проекта «Север – Юг», который соединил бы Россию с Ираном через территорию Азербайджана, а также открытие заблокированных в начале 1990-х коммуникаций в рамках формата 3 + 3 (Россия, Турция, Иран и Армения, Азербайджан, Грузия). «Ереван тормозит выполнение трехсторонних договоренностей ноября 2020 г., которые, в частности, предусматривают контроль так называемого Зангезурского коридора погранвойсками ФСБ России», – объяснил эксперт.
Наконец, поездка Путина в Баку важна в том числе в контексте выпадения Еревана из южнокавказского направления внешней политики России, считает заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО Станислав Притчин. В таких условиях Москве, по мнению эксперта, важно продемонстрировать свое присутствие в регионе, а также сохранить интенсивность политического диалога с республиками Южного Кавказа на нынешнем уровне.
«К сожалению, дихотомия Азербайджан – Армения в российских подходах все еще сохраняется. Долгое время она была основным камнем преткновения в наращивании сотрудничества между Москвой и Баку. Теперь Россия занимает нейтральную позицию, а все политические ограничения для роста сотрудничества сняты», – отметил эксперт.