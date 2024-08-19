Зачем Владимир Путин посещает Баку

В прошлый раз лидеры Азербайджана и России очно встречались в начале июля в Астане в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества (Азербайджан – партнер по диалогу организации). До этого Путин принимал Алиева в апреле в Москве в честь 50-летия с начала строительства железнодорожной Байкало-Амурской магистрали, в создании которой принимал участие отец нынешнего азербайджанского президента Гейдар Алиев. При этом Азербайджан Путин в последний раз посещал шесть лет назад.