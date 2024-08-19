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В палате представителей США выпустили доклад об импичменте Байдена

Ведомости

Республиканцы палаты представителей США опубликовали доклад с перечислением действий президента страны Джо Байдена, которые могут привести к его импичменту. Об этом сообщает агентство Reuters.

Доклад представлен на 291 странице. В нем утверждается, что президент США извлекал выгоду из «торговли влиянием», чтобы обогатить себя и членов своей семьи за счет зарубежных бизнес-операций. Они проводились с 2014 г. – тогда Байден был вице-президентом.

«Комитеты представляют эту информацию в палату представителей для оценки и рассмотрения соответствующих дальнейших шагов», – говорится в докладе.

Пока неясно, назначит ли спикер палаты представителей Майкл Джонсон голосование по импичменту Байдену, уточняет Reuters. При этом в публикации отмечается, что даже если голосование назначат, оно вряд ли отстранит Байдена от должности – учитывая то, что его должен будет осудить сенат, большинство в котором принадлежит Демократической партии.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. 21 июля Байден заявил о выходе из предвыборной гонки, а новым кандидатом от демократов стала действующий вице-президент страны Камала Харрис. Она получила поддержку 99% делегатов демпартии. Ее главным соперником на выборах является бывший президент США Дональд Трамп.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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