В палате представителей США выпустили доклад об импичменте Байдена
Республиканцы палаты представителей США опубликовали доклад с перечислением действий президента страны Джо Байдена, которые могут привести к его импичменту. Об этом сообщает агентство Reuters.
Доклад представлен на 291 странице. В нем утверждается, что президент США извлекал выгоду из «торговли влиянием», чтобы обогатить себя и членов своей семьи за счет зарубежных бизнес-операций. Они проводились с 2014 г. – тогда Байден был вице-президентом.
«Комитеты представляют эту информацию в палату представителей для оценки и рассмотрения соответствующих дальнейших шагов», – говорится в докладе.
Пока неясно, назначит ли спикер палаты представителей Майкл Джонсон голосование по импичменту Байдену, уточняет Reuters. При этом в публикации отмечается, что даже если голосование назначат, оно вряд ли отстранит Байдена от должности – учитывая то, что его должен будет осудить сенат, большинство в котором принадлежит Демократической партии.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. 21 июля Байден заявил о выходе из предвыборной гонки, а новым кандидатом от демократов стала действующий вице-президент страны Камала Харрис. Она получила поддержку 99% делегатов демпартии. Ее главным соперником на выборах является бывший президент США Дональд Трамп.