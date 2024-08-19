В палате представителей США выпустили доклад об импичменте Байдена

Пока неясно, назначит ли спикер палаты представителей Майкл Джонсон голосование по импичменту Байдену, уточняет Reuters. При этом в публикации отмечается, что даже если голосование назначат, оно вряд ли отстранит Байдена от должности – учитывая то, что его должен будет осудить сенат, большинство в котором принадлежит Демократической партии.