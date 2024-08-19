Трамп назвал Харрис коммунисткой и предрек крах США в случае ее победы
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп раскритиковал свою соперницу от демократов Камалу Харрис, назвав ее коммунисткой.
«Товарищ Камала Харрис опасна для нашей страны. Она коммунистка, всегда была коммунисткой и всегда будет коммунисткой. Под ее "руководством" США потерпят крах, и крах быстрый», – написал Трамп в соцсети Truth Social.
17 августа Трамп раскритиковал представленный Харрис экономический план, заявив, что та показала себя «полной коммунисткой». Ранее кандидат от партии демократов пообещала в случае победы на выборах ввести первый в истории федеральный запрет на завышение цен на продукты на фоне высокой инфляции. Трамп, комментируя ее предложение, выразил мнение, что подобные инициативы «никогда раньше не работали».
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Харрис стала кандидатом в президенты от демократов после того, как 21 июля действующий глава государства Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки. Она получила поддержку 99% делегатов демпартии. Ее главным соперником на выборах является бывший президент США Трамп.