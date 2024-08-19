Трамп назвал Харрис коммунисткой и предрек крах США в случае ее победы

17 августа Трамп раскритиковал представленный Харрис экономический план, заявив, что та показала себя «полной коммунисткой». Ранее кандидат от партии демократов пообещала в случае победы на выборах ввести первый в истории федеральный запрет на завышение цен на продукты на фоне высокой инфляции. Трамп, комментируя ее предложение, выразил мнение, что подобные инициативы «никогда раньше не работали».