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Трамп назвал Харрис коммунисткой и предрек крах США в случае ее победы

Ведомости

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп раскритиковал свою соперницу от демократов Камалу Харрис, назвав ее коммунисткой.

«Товарищ Камала Харрис опасна для нашей страны. Она коммунистка, всегда была коммунисткой и всегда будет коммунисткой. Под ее "руководством" США потерпят крах, и крах быстрый», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

17 августа Трамп раскритиковал представленный Харрис экономический план, заявив, что та показала себя «полной коммунисткой». Ранее кандидат от партии демократов пообещала в случае победы на выборах ввести первый в истории федеральный запрет на завышение цен на продукты на фоне высокой инфляции. Трамп, комментируя ее предложение, выразил мнение, что подобные инициативы «никогда раньше не работали».

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Харрис стала кандидатом в президенты от демократов после того, как 21 июля действующий глава государства Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки. Она получила поддержку 99% делегатов демпартии. Ее главным соперником на выборах является бывший президент США Трамп.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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