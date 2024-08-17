Харрис в случае победы пообещала запретить завышение цен на продукты
Кандидат от демократической партии США Камала Харрис заявила, что в случае победы на выборах президента введет первый в истории федеральный запрет на завышение цен на продукты на фоне высокой инфляции. Об этом сообщают «РИА Новости».
«Я буду работать над принятием первого в истории федерального запрета на взвинчивание цен на продукты питания. Мой план будет включать новые штрафы для оппортунистских компаний, которые пользуются кризисами и нарушают правила, и мы будем поддерживать небольшие пищевые предприятия, которые пытаются играть по правилам», – заявила Харрис
О планах Харрис установить запрет сообщала The New York Times еще 15 августа. По информации издания, этот аргумент «широко отзывается у избирателей». Однако ряд экономистов, опрошенных газетой, утверждают, что достичь этого будет нелегко.
По информации издания, цены на продукты в США существенно выросли с 2021 г. Инфляция оставалась высокой и в 2022 г.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Харрис, которая в настоящее время занимает должность вице-президента США, стала кандидатом в президенты от демократов после того, как 21 июля действующий глава государства Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки. Она получила поддержку 99% делегатов демпартии. Ее главным соперником на выборах станет бывший президент США Дональд Трамп.