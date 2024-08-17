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Харрис в случае победы пообещала запретить завышение цен на продукты

Ведомости

Кандидат от демократической партии США Камала Харрис заявила, что в случае победы на выборах президента введет первый в истории федеральный запрет на завышение цен на продукты на фоне высокой инфляции. Об этом сообщают «РИА Новости».

«Я буду работать над принятием первого в истории федерального запрета на взвинчивание цен на продукты питания. Мой план будет включать новые штрафы для оппортунистских компаний, которые пользуются кризисами и нарушают правила, и мы будем поддерживать небольшие пищевые предприятия, которые пытаются играть по правилам», – заявила Харрис

О планах Харрис установить запрет сообщала The New York Times еще 15 августа. По информации издания, этот аргумент «широко отзывается у избирателей». Однако ряд экономистов, опрошенных газетой, утверждают, что достичь этого будет нелегко.

По информации издания, цены на продукты в США существенно выросли с 2021 г. Инфляция оставалась высокой и в 2022 г.

14 августа стало известно, что \потребительские цены в США выросли в июле 2024 г. на 0,2%.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Харрис, которая в настоящее время занимает должность вице-президента США, стала кандидатом в президенты от демократов после того, как 21 июля действующий глава государства Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки. Она получила поддержку 99% делегатов демпартии. Ее главным соперником на выборах станет бывший президент США Дональд Трамп.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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