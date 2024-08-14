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Потребительские цены в США выросли в июле на 0,2%

Ведомости

Потребительские цены в США выросли на 0,2%, тогда как в июне они снизились на 0,1%. За год индекс потребительских цен вырос на 2,9%, сообщает Федеральное бюро статистики труда США.

Экономисты в интервью Reuters подчеркивают, что, несмотря на невысокий процент, уровень инфляции продолжает стремиться к 2%, которые ФРС называла той необходимой отметкой, чтобы изменить ключевую ставку. Экономисты утверждают, что рынок труда должен значительно ухудшиться, чтобы Центральный банк снизил ставку на 50 базисных пунктов. Четвертый ежемесячный рост безработицы подряд был в основном обусловлен ростом предложения рабочей силы, вызванным иммиграцией, а не увольнениями.

1 августа ФРС заявила о возможном снижении ключевой ставки. ФРС повысила ключевую процентную ставку на 25 б. п. с 5-5,25% до 5,25-5,5% годовых 26 июля 2023 г. и до сих пор оставляет ее без изменений.

8 августа сообщалось, что в связи со стрессом на финансовых рынках крупнейшие банки Запада пересмотрели ожидания от политики ФРС США. Отмечалось, что экономисты Citigroup ожидают снижения ставки на 0,5 процентного пункта (п. п.) в сентябре и на столько же – в ноябре. Ранее они прогнозировали смягчения с меньшим шагом – 0,25 п. п. В JPMorgan масштаб снижения ставки оценивают аналогично и ожидают внеочередного заседания совета управляющих ФРС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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