Потребительские цены в США выросли в июле на 0,2%
Потребительские цены в США выросли на 0,2%, тогда как в июне они снизились на 0,1%. За год индекс потребительских цен вырос на 2,9%, сообщает Федеральное бюро статистики труда США.
Экономисты в интервью Reuters подчеркивают, что, несмотря на невысокий процент, уровень инфляции продолжает стремиться к 2%, которые ФРС называла той необходимой отметкой, чтобы изменить ключевую ставку. Экономисты утверждают, что рынок труда должен значительно ухудшиться, чтобы Центральный банк снизил ставку на 50 базисных пунктов. Четвертый ежемесячный рост безработицы подряд был в основном обусловлен ростом предложения рабочей силы, вызванным иммиграцией, а не увольнениями.
1 августа ФРС заявила о возможном снижении ключевой ставки. ФРС повысила ключевую процентную ставку на 25 б. п. с 5-5,25% до 5,25-5,5% годовых 26 июля 2023 г. и до сих пор оставляет ее без изменений.
8 августа сообщалось, что в связи со стрессом на финансовых рынках крупнейшие банки Запада пересмотрели ожидания от политики ФРС США. Отмечалось, что экономисты Citigroup ожидают снижения ставки на 0,5 процентного пункта (п. п.) в сентябре и на столько же – в ноябре. Ранее они прогнозировали смягчения с меньшим шагом – 0,25 п. п. В JPMorgan масштаб снижения ставки оценивают аналогично и ожидают внеочередного заседания совета управляющих ФРС.