Потребительские цены в США выросли в июле на 0,2%

8 августа сообщалось, что в связи со стрессом на финансовых рынках крупнейшие банки Запада пересмотрели ожидания от политики ФРС США. Отмечалось, что экономисты Citigroup ожидают снижения ставки на 0,5 процентного пункта (п. п.) в сентябре и на столько же – в ноябре. Ранее они прогнозировали смягчения с меньшим шагом – 0,25 п. п. В JPMorgan масштаб снижения ставки оценивают аналогично и ожидают внеочередного заседания совета управляющих ФРС.