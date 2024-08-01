ФРС США заявила о возможном снижении процентной ставки в сентябре

По словам председателя ФРС Джея Пауэлла, снижение могут обсудить на следующем заседании, которое состоится в первый месяц осени. По его словам, снижение ставок обсудили на этой неделе в Федеральном комитете по открытым рынкам (FOMC), где был отмечен «дальнейший прогресс» в снижении инфляции до целевого уровня в 2%. Но FOMC отмечал, что для снижения ставки чиновникам требуется больше уверенности.