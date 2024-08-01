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ФРС США заявила о возможном снижении процентной ставки в сентябре

Ведомости

Федеральная резервная система (ФРС) США может начать снижать процентную ставку уже в сентябре, сообщает Financial Times.

По словам председателя ФРС Джея Пауэлла, снижение могут обсудить на следующем заседании, которое состоится в первый месяц осени. По его словам, снижение ставок обсудили на этой неделе в Федеральном комитете по открытым рынкам (FOMC), где был отмечен «дальнейший прогресс» в снижении инфляции до целевого уровня в 2%. Но FOMC отмечал, что для снижения ставки чиновникам требуется больше уверенности.

31 июля ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25-5,5%. ФРС отмечала нецелесообразность снижения диапазона до тех пор, пока комитет «не обретет большую уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к 2%». Комитет будет готов скорректировать денежно-кредитную политику в случае, если возникнут риски, мешающие добиться целевых показателей.

ФРС повысила ключевую процентную ставку на 25 б. п. с 5-5,25% до 5,25-5,5% годовых 26 июля 2023 г. и до сих пор оставляет ее без изменений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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