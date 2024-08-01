ФРС США заявила о возможном снижении процентной ставки в сентябре
Федеральная резервная система (ФРС) США может начать снижать процентную ставку уже в сентябре, сообщает Financial Times.
По словам председателя ФРС Джея Пауэлла, снижение могут обсудить на следующем заседании, которое состоится в первый месяц осени. По его словам, снижение ставок обсудили на этой неделе в Федеральном комитете по открытым рынкам (FOMC), где был отмечен «дальнейший прогресс» в снижении инфляции до целевого уровня в 2%. Но FOMC отмечал, что для снижения ставки чиновникам требуется больше уверенности.
31 июля ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25-5,5%. ФРС отмечала нецелесообразность снижения диапазона до тех пор, пока комитет «не обретет большую уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к 2%». Комитет будет готов скорректировать денежно-кредитную политику в случае, если возникнут риски, мешающие добиться целевых показателей.
ФРС повысила ключевую процентную ставку на 25 б. п. с 5-5,25% до 5,25-5,5% годовых 26 июля 2023 г. и до сих пор оставляет ее без изменений.