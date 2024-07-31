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ФРС США сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25-5,5%

Ведомости

Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25-5,5%, говорится в сообщении регулятора.

«В поддержку своих целей комитет [по операциям на открытом рынке] решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 5,25–5,5%. При рассмотрении любых корректировок целевого диапазона ставки по федеральным фондам комитет будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся перспективы и баланс рисков», – сказано в сообщении.

Согласно сообщению ФРС, снижать диапазон нецелесообразно, пока комитет «не обретет большую уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к 2%». Он продолжит сокращать вложения в ценные бумаги. Комитет будет готов скорректировать денежно-кредитную политику в случае, если возникнут риски, мешающие добиться целевых показателей.

ФРС также отметила, что последние показатели указывают на рост экономической активности. Рост числа рабочих мест в США замедлился, а уровень безработицы остается низким, говорится в сообщении. За последний год инфляция снизилась, но остается «несколько повышенной».

26 июля 2023 г. ФРС повысила ключевую процентную ставку на 25 б. п. – с 5-5,25% до 5,25-5,5% годовых и до сих пор оставляет ее без изменений. В 2022 г. цены в США официально выросли на 8%, в 2021 г. – на 4,7%. В комитете по операциям на открытом рынке неоднократно заявляли, что сокращать целевой диапазон нецелесообразно до тех пор, пока инфляция не приблизится к 2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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