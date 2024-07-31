ФРС США сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25-5,5%
Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25-5,5%, говорится в сообщении регулятора.
«В поддержку своих целей комитет [по операциям на открытом рынке] решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 5,25–5,5%. При рассмотрении любых корректировок целевого диапазона ставки по федеральным фондам комитет будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся перспективы и баланс рисков», – сказано в сообщении.
Согласно сообщению ФРС, снижать диапазон нецелесообразно, пока комитет «не обретет большую уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к 2%». Он продолжит сокращать вложения в ценные бумаги. Комитет будет готов скорректировать денежно-кредитную политику в случае, если возникнут риски, мешающие добиться целевых показателей.
ФРС также отметила, что последние показатели указывают на рост экономической активности. Рост числа рабочих мест в США замедлился, а уровень безработицы остается низким, говорится в сообщении. За последний год инфляция снизилась, но остается «несколько повышенной».
26 июля 2023 г. ФРС повысила ключевую процентную ставку на 25 б. п. – с 5-5,25% до 5,25-5,5% годовых и до сих пор оставляет ее без изменений. В 2022 г. цены в США официально выросли на 8%, в 2021 г. – на 4,7%. В комитете по операциям на открытом рынке неоднократно заявляли, что сокращать целевой диапазон нецелесообразно до тех пор, пока инфляция не приблизится к 2%.