Bloomberg: экономисты ожидают снижения ставки ФРС на четверть пункта в сентябре

На заседании в июле ФРС восьмой раз подряд сохранила ставку на уровне 5,25–5,5%. Показатель остается неизменным с лета 2023 г. Глава регулятора Джером Пауэлл допустил снижение ставки на заседании в сентябре: по его словам, это произойдет, если инфляция снизится в соответствии с ожиданиями, рост экономики «останется достаточно сильным», а рынок труда «останется таким как есть».