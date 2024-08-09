Bloomberg: экономисты ожидают снижения ставки ФРС на четверть пункта в сентябре
Процентная ставка Федеральной резервной системы (ФРС) США может быть снижена в сентябре на четверть процентного пункта, считает большинство экономистов, опрошенных Bloomberg.
Большая часть участвовавших в опросе экспертов полагает, что ФРС снизит ставку до диапазона 5-5,25% на заседании 17-18 сентября. Согласно данным агентства, средний прогноз показывает всего 10%-ную вероятность «редкого шага по корректировке ставок до запланированного заседания».
«Руководители ФРС отложили необходимость агрессивных действий после более слабого, чем ожидалось, отчета о занятости в июле, когда прием на работу заметно замедлился, а уровень безработицы вырос до самого высокого уровня почти за три года», – говорится в материале.
8 августа сообщалось, что в связи со стрессом на финансовых рынках крупнейшие банки Запада пересмотрели ожидания от политики ФРС США. Отмечалось, что экономисты Citigroup ожидают снижения ставки на 0,5 процентного пункта (п. п.) в сентябре и на столько же – в ноябре. Ранее они прогнозировали смягчения с меньшим шагом – 0,25 п. п. В JPMorgan масштаб снижения ставки оценивают аналогично и ожидают внеочередного заседания совета управляющих ФРС.
На заседании в июле ФРС восьмой раз подряд сохранила ставку на уровне 5,25–5,5%. Показатель остается неизменным с лета 2023 г. Глава регулятора Джером Пауэлл допустил снижение ставки на заседании в сентябре: по его словам, это произойдет, если инфляция снизится в соответствии с ожиданиями, рост экономики «останется достаточно сильным», а рынок труда «останется таким как есть».
5 августа на мировых рынках начался обвал. Самая тяжелая ситуация наблюдалась в Японии, рынки США также испытали стресс. На следующий день ситуация стабилизировалась. 2 августа были опубликованы данные по американскому рынку труда, показавшие рост уровня безработицы до 4,3% по итогам июля – это самый высокий показатель с осени пандемийного 2021 г. Данные говорят об остывании рынка труда – факторе, который ФРС расценивает как одно из необходимых условий снижения ставки.