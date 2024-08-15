Трамп и Харрис договорились провести второй раунд теледебатов в октябре
Кандидаты в президенты США Камала Харрис (демократы) и Дональд Трамп (республиканцы) согласились провести второй раунд теледебатов в октябре, сообщил директор по коммуникациям избирательной кампании вице-президента Харрис Майкл Тайлер, передает CNN.
«Дебаты о дебатах окончены», – говорится в заявлении Тайлера. Он сообщил, что Харрис примет участие в дебатах с Трампом, которые проведет ABC 10 сентября. Губернатор Миннесоты, кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Тим Уолз примет участие в дебатах с оппонентом-республиканцем Джеймсом Дэвидом Вэнсом на CBS 1 октября.
В случае если первые дебаты состоятся, Харрис будет открыта для вторых дебатов в октябре. Тайлер уточнил, что даты будут обозначены после проведения первых дебатов.
8 августа Трамп заявил, что согласен на проведение трех раундов президентских дебатов с кандидатом от Демократической партии, вице-президентом Камалой Харрис в сентябре. Он заявлял, что договорился провести дебаты на телеканале Fox на 4 сентября, NBC на 10 сентября, а также ABC на 25 сентября.
Телеканал CNN сообщал, что Харрис согласилась на дебаты на ABC 10 сентября, поскольку об этом изначально договаривались Трамп и бывший кандидат от демократов президент Джо Байден, прежде чем выбыл из гонки.
15 августа кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Уолз сообщил, что примет участие в дебатах со своим оппонентом-республиканцем Вэнсом 1 октября. Вэнс, в свою очередь, заявил, что хотел бы провести дебаты с Уолзом не один раз.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Харрис стала кандидатом в президенты от демократов после того, как 21 июля действующий глава государства Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки. Она получила поддержку 99% делегатов Демпартии. Ее главным соперником на выборах станет Трамп.