Трамп и Харрис договорились провести второй раунд теледебатов в октябре

8 августа Трамп заявил, что согласен на проведение трех раундов президентских дебатов с кандидатом от Демократической партии, вице-президентом Камалой Харрис в сентябре. Он заявлял, что договорился провести дебаты на телеканале Fox на 4 сентября, NBC на 10 сентября, а также ABC на 25 сентября.