Дональд Трамп пока не понимает, как бороться с Камалой Харрис

По данным опроса газеты The New York Times и Сиенского колледжа, проведенного в период с 22 по 24 июля, Харрис опережает Трампа среди женщин на 14 п. п. (55% против 41%), среди независимых на 2 п. п. (47% против 45%), среди жителей пригородов на 5 п. п. (51% против 46%). При этом Трамп лидирует в поддержке жителей Среднего Запада (50% против 46%) и юга (55% против 42%) – в двух регионах, где расположено пять из семи колеблющихся штатов (Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган и Невада). В этих штатах почти равные шансы на победу есть и у демократа, и у республиканца, и именно там определится будущий победитель.