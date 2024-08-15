Дональд Трамп пока не понимает, как бороться с Камалой Харрис

Дональд Трамп пока не понимает, как бороться с Камалой ХаррисЭксперты полагают, что у него есть время обновить избирательную стратегию
Бывший президент и кандидат от республиканцев на ноябрьских выборах Дональд Трамп должен «переосмыслить» стратегию борьбы со своим оппонентом от демпартии вице-президентом Камалой Харрис. Об этом заявила экс-постпред США в ООН Никки Хейли и соперница Трампа на праймериз в интервью для телеканала Fox News.
Хейли подчеркнула, что Трампу нужно апеллировать к проблемам избирателей и к группам электората, среди которых Харрис набирает популярность. «Ваш целевой рынок – это женщины в пригородах, люди с высшим образованием, независимые и консервативные демократы», – сказала политик. На протяжении нескольких недель аналогичные заявления делали многие республиканцы. Тенденция стала заметна после участия Трампа в конференции Национальной ассоциации темнокожих журналистов, в ходе которой он не раз переходил на личности и обвинил Харрис во лжи о своем происхождении. Проблему четко обозначил бывший советник Трампа Питер Наварро: «Когда Трамп критикует лично Харрис, а не ее политику, ее поддержка среди колеблющихся избирателей (самая важная электоральная группа. – «Ведомости»), особенно женщин, растет».
По данным опроса газеты The New York Times и Сиенского колледжа, проведенного в период с 22 по 24 июля, Харрис опережает Трампа среди женщин на 14 п. п. (55% против 41%), среди независимых на 2 п. п. (47% против 45%), среди жителей пригородов на 5 п. п. (51% против 46%). При этом Трамп лидирует в поддержке жителей Среднего Запада (50% против 46%) и юга (55% против 42%) – в двух регионах, где расположено пять из семи колеблющихся штатов (Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган и Невада). В этих штатах почти равные шансы на победу есть и у демократа, и у республиканца, и именно там определится будущий победитель.
Трампу сложно адаптировать стратегию под Харрис, поскольку ее антирейтинг ниже, чем у Байдена, говорит старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Дмитрий Кочегуров. Другая причина заключается в том, что у Харрис пока есть преимущество «нового кандидата», дающее ей рейтинговый рост, добавил ведущий сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Лев Сокольщик. «Это как забег. Трамп баллотировался больше года, и распределение ресурсов кампании распланировали задолго до появления Харрис», – уточнил эксперт.
«Формула победы для президента Трампа очень проста: меньше оскорблений, больше объяснений и контраста с предложениями (демократов. – «Ведомости»)», – сказала Fox News консультант Келлиэнн Конуэй, возглавлявшая в 2016 г. избирательный штаб Трампа. Она предлагает больше говорить об экономических проблемах граждан. По данным опросов, эта тема самая приоритетная для американских избирателей.
Согласно новому опросу Financial Times и Школы бизнеса Росса, по вопросам экономики Харрис доверяют чуть больше, чем Трампу: 42% против 41%. При этом 42% заявили, что их экономическое положение улучшилось бы в случае победы Трампа, аналогично про Харрис высказалось 33%.
Но экономики Трампу недостаточно для победы, полагает Кочегуров. Экс-президенту следует больше ассоциировать Харрис с миграционными проблемами, что усилит его позиции, особенно в приграничных Аризоне, Джорджии и Неваде, подчеркнул эксперт.
Тезисы о проблемах на границе и отсутствии у Харрис других достижений помогут Трампу с колеблющимися избирателями, отмечает Сокольщик. Но на личности ему переходить опасно. Осенние президентские дебаты будут для Трампа удобной платформой для демонстрации профессиональных недостатков своего оппонента. «Время у него еще есть», – резюмировал эксперт.