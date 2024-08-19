Лавров указал на роль США в атаке ВСУ на Курскую область
Президент Украины Владимир Зеленский не решился бы напасть на Курскую область без соответствующего поручения со стороны США, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Всем прекрасно понятно, что никогда Зеленский не решился бы на это, а это, безусловно, Зеленского решение, как он сейчас хвалится, что создает буферную зону, наносит ущерб российскому государству. Никогда бы он на это не решился, если бы ему не поручили США», – сказал Лавров.
Лавров также отметил, что США стоят за взрывами «Северных потоков». Ранее министр призвал власти ФРГ к ответу относительно результатов расследования диверсий на газопроводах, а также заявил о необходимости международного расследования.
Бои в Курской области продолжаются с 6 августа после вторжения ВСУ в регион. С 10 августа в Курской, Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции. Помимо этого в Курской и в Белгородской областях введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера, в регион переброшены резервы Вооруженных сил России, которые вступили в бой с противником.