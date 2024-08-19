Путин освободил Григорьева от должности гендиректора ФПИ
Президент РФ Владимир Путин освободил Андрея Григорьева от должности генерального директора Фонда перспективных исследований (ФПИ). Указ об этом опубликован на портале правовой информации.
Григорьев руководил фондом с 2013 г. Теперь пост гендиректора займет его заместитель Максим Вакштейн. До этого он также возглавлял в фонде направление информационных исследований. Согласно указу, Вакштейн теперь является и членом попечительского совета.
Вакштейну 43 года. Он выпускник химического факультета МГУ, кандидат химических наук. С 2003 г. занимался научной деятельностью, а в 2008-м возглавил компанию, специализирующуюся на коммерциализации научно-исследовательских разработок в области получения наночастиц.
В фонд Вакштейн перешел в 2014 г. Он курировал проекты в области нанотехнологий, радиофотоники, квантовых технологий и перспективной электронной компонентной базы. С 2019 г. занимал должность заместителя гендиректора ФПИ.