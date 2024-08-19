Алмаз Хусаинов назначен на должность замглавы Минстроя

В начале карьеры работал на разных должностях в Российском центре стандартизации и метрологии, Центре экспертно-аналитической оценки эффективности деятельности агропромышленного комплекса, Щелковском биокомбинате Минсельхоза, Минпромторге. В 2014 г. работал замдиректора по финансовому взаимодействию с госорганами на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького.