Алмаз Хусаинов назначен на должность замглавы Минстроя
Заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ назначен Алмаз Хусаинов. Распоряжение об этом подписал глава правительства Михаил Мишустин.
Планируется, что Хусаинов будет отвечать за вопросы регионального развития и стимулирования отраслей экономики отдельных субъектов РФ, сообщается на сайте Минстроя.
Алмаз Хусаинов родился 22 января 1988 г. в Татарстане. В 2012 г. окончил Российский университет дружбы народов, имеет степень кандидата экономических наук. В 2020 г. также окончил Казанский национальный исследовательский технологический университет.
В начале карьеры работал на разных должностях в Российском центре стандартизации и метрологии, Центре экспертно-аналитической оценки эффективности деятельности агропромышленного комплекса, Щелковском биокомбинате Минсельхоза, Минпромторге. В 2014 г. работал замдиректора по финансовому взаимодействию с госорганами на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького.
С 2014 по 2020 г. занимал должность заместителя главы минпромторга Татарстана. В течение следующего года был советником министра экономического развития. С июня 2021 г. работал замруководителя секретариата вице-премьера Марата Хуснуллина.