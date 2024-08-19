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Алмаз Хусаинов назначен на должность замглавы Минстроя

Ведомости

Заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ назначен Алмаз Хусаинов. Распоряжение об этом подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Планируется, что Хусаинов будет отвечать за вопросы регионального развития и стимулирования отраслей экономики отдельных субъектов РФ, сообщается на сайте Минстроя.

Алмаз Хусаинов родился 22 января 1988 г. в Татарстане. В 2012 г. окончил Российский университет дружбы народов, имеет степень кандидата экономических наук. В 2020 г. также окончил Казанский национальный исследовательский технологический университет.

В начале карьеры работал на разных должностях в Российском центре стандартизации и метрологии, Центре экспертно-аналитической оценки эффективности деятельности агропромышленного комплекса, Щелковском биокомбинате Минсельхоза, Минпромторге. В 2014 г. работал замдиректора по финансовому взаимодействию с госорганами на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького.

С 2014 по 2020 г. занимал должность заместителя главы минпромторга Татарстана. В течение следующего года был советником министра экономического развития. С июня 2021 г. работал замруководителя секретариата вице-премьера Марата Хуснуллина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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