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Захарова: Россия пропагандирует борьбу с фашизмом и нацизмом

Ведомости

Россия всегда будет пропагандировать борьбу с фашизмом и нацизмом, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она ответила на сообщения в СМИ о том, что итальянский журналист Иларио Пьяньерелли якобы обвинил Россию в использовании его репортажа с украинским солдатом в кепке со знаком СС как инструмента пропаганды.

«То, что Иларио Пьяньерелли называет «пророссийской пропагандой», является пропагандой антифашизма – это завещали нам наши предки, ценою жизни освободившие мир от коричневой чумы», – заявила Захарова.

После захода ВСУ в Курскую область 6 августа российский регион посетили ряд журналистов западных изданий и телеканалов. Одними из первых репортаж из курской Суджи выпустили репортеры итальянского телеканала RAI Стефания Баттистини и Симон Трайни. После негативной реакции российских властей они были отозваны назад в Италию.

18 августа RT обратило внимание, что в репортаже Пьяньерелли на головном уборе украинского военного, предположительно, был знак дивизии СС. Позже журналист заявил, что сожалеет о случившемся и назвал поднявшееся в соцсетях обсуждение «инструментом пророссийской пропаганды», передает RT.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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