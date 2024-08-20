Захарова: Россия пропагандирует борьбу с фашизмом и нацизмом

Россия всегда будет пропагандировать борьбу с фашизмом и нацизмом, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она ответила на сообщения в СМИ о том, что итальянский журналист Иларио Пьяньерелли якобы обвинил Россию в использовании его репортажа с украинским солдатом в кепке со знаком СС как инструмента пропаганды.