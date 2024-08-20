Захарова: Россия пропагандирует борьбу с фашизмом и нацизмом
Россия всегда будет пропагандировать борьбу с фашизмом и нацизмом, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она ответила на сообщения в СМИ о том, что итальянский журналист Иларио Пьяньерелли якобы обвинил Россию в использовании его репортажа с украинским солдатом в кепке со знаком СС как инструмента пропаганды.
«То, что Иларио Пьяньерелли называет «пророссийской пропагандой», является пропагандой антифашизма – это завещали нам наши предки, ценою жизни освободившие мир от коричневой чумы», – заявила Захарова.
После захода ВСУ в Курскую область 6 августа российский регион посетили ряд журналистов западных изданий и телеканалов. Одними из первых репортаж из курской Суджи выпустили репортеры итальянского телеканала RAI Стефания Баттистини и Симон Трайни. После негативной реакции российских властей они были отозваны назад в Италию.
18 августа RT обратило внимание, что в репортаже Пьяньерелли на головном уборе украинского военного, предположительно, был знак дивизии СС. Позже журналист заявил, что сожалеет о случившемся и назвал поднявшееся в соцсетях обсуждение «инструментом пророссийской пропаганды», передает RT.