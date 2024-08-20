Байден: Харрис в случае победы на выборах «не будет кланяться Путину»
Президент США Джо Байден заявил, что кандидат от демократов Камала Харрис в случае победы на выборах президента США не станет «кланяться Путину» так, как якобы это делает республиканец Дональд Трамп, следует из выступления Байдена на общенациональном съезде демократической партии.
«Я никогда этого не делал. И я обещаю вам, что Камала Харрис никогда этого не сделает, никогда не поклонится», – заявил Байден.
Байден также отметил, что он неустанно работает над тем, чтобы его мирный план по урегулированию конфликта между Израилем и «Хамасом» был одобрен всеми сторонами, чтобы положить конец конфликту и вернуть заложников.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Харрис, которая в настоящее время занимает должность вице-президента США, стала кандидатом в президенты от демократов после того, как 21 июля действующий глава государства Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки. Она получила поддержку 99% делегатов демпартии. Ее главным соперником на выборах станет бывший президент США Дональд Трамп.