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Байден: Харрис в случае победы на выборах «не будет кланяться Путину»

Ведомости

Президент США Джо Байден заявил, что кандидат от демократов Камала Харрис в случае победы на выборах президента США не станет «кланяться Путину» так, как якобы это делает республиканец Дональд Трамп, следует из выступления Байдена на общенациональном съезде демократической партии.

«Я никогда этого не делал. И я обещаю вам, что Камала Харрис никогда этого не сделает, никогда не поклонится», – заявил Байден.

Байден также отметил, что он неустанно работает над тем, чтобы его мирный план по урегулированию конфликта между Израилем и «Хамасом» был одобрен всеми сторонами, чтобы положить конец конфликту и вернуть заложников.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Харрис, которая в настоящее время занимает должность вице-президента США, стала кандидатом в президенты от демократов после того, как 21 июля действующий глава государства Джо Байден заявил о выходе из предвыборной гонки. Она получила поддержку 99% делегатов демпартии. Ее главным соперником на выборах станет бывший президент США Дональд Трамп.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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