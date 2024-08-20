Кабмин Украины выделил $580 млн на закупку дронов для ВСУ
Правительство Украины выделило 24 млрд гривен ($580 млн) на закупку беспилотников для вооруженных сил страны, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
«Сегодня выделяем 24 млрд гривен на закупку беспилотников для сил безопасности и обороны», – говорится в сообщении. Шмыгаль добавил, что государством уже «законтрактовано» 1 млн дронов.
По его словам, беспилотники производят 500 украинских компаний. В стране также функционирует отдельный род войск в структуре ВСУ, который носит название сил беспилотных систем. Он создан по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России. С 19 октября 2022 г. в регионах введено военное положение.
ВСУ регулярно используют беспилотники для ударов по территории России. По последней информации Минобороны РФ, всего с начала спецоперации Вооруженные силы уничтожили 30 161 беспилотный летательный аппарат.