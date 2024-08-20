Кабмин Украины выделил $580 млн на закупку дронов для ВСУ

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России. С 19 октября 2022 г. в регионах введено военное положение.