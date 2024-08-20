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Кабмин Украины выделил $580 млн на закупку дронов для ВСУ

Ведомости

Правительство Украины выделило 24 млрд гривен ($580 млн) на закупку беспилотников для вооруженных сил страны, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Сегодня выделяем 24 млрд гривен на закупку беспилотников для сил безопасности и обороны», – говорится в сообщении. Шмыгаль добавил, что государством уже «законтрактовано» 1 млн дронов.

По его словам, беспилотники производят 500 украинских компаний. В стране также функционирует отдельный род войск в структуре ВСУ, который носит название сил беспилотных систем. Он создан по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России. С 19 октября 2022 г. в регионах введено военное положение.

ВСУ регулярно используют беспилотники для ударов по территории России. По последней информации Минобороны РФ, всего с начала спецоперации Вооруженные силы уничтожили 30 161 беспилотный летательный аппарат.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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