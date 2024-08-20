Рада одобрила законопроект о смягчении наказания за оставление военной части
Верховная рада Украины приняла зконопроект, смягчающий наказание за самовольное оставление части впервые, сообщает издание «Страна».
«Если подозреваемый в самовольном уходе из части выразил желание продлить службу, его могут освободить от уголовной ответственности. Причем можно вернуться не только в свою часть, но и в другую. Конечно, это с согласия командира», – сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко.
Также предусмотрено смягчение наказания, если это случилось впервые или командир направил письмо в суд о необходимости возврата солдата на фронт.
20 августа Рада одобрила законопроект о гражданстве иностранных наемников. Нововведение позволит иметь гражданство Украины всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира, кроме России, а также иностранцам, участвующим в боевых действиях на стороне Украины.