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Рада одобрила законопроект о смягчении наказания за оставление военной части

Ведомости

Верховная рада Украины приняла зконопроект, смягчающий наказание за самовольное оставление части впервые, сообщает издание «Страна».

«Если подозреваемый в самовольном уходе из части выразил желание продлить службу, его могут освободить от уголовной ответственности. Причем можно вернуться не только в свою часть, но и в другую. Конечно, это с согласия командира», – сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко.

Также предусмотрено смягчение наказания, если это случилось впервые или командир направил письмо в суд о необходимости возврата солдата на фронт.

20 августа Рада одобрила законопроект о гражданстве иностранных наемников. Нововведение позволит иметь гражданство Украины всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира, кроме России, а также иностранцам, участвующим в боевых действиях на стороне Украины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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