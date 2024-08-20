Рада одобрила законопроект о смягчении наказания за оставление военной части

«Если подозреваемый в самовольном уходе из части выразил желание продлить службу, его могут освободить от уголовной ответственности. Причем можно вернуться не только в свою часть, но и в другую. Конечно, это с согласия командира», – сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко.