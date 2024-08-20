Верховная рада одобрила законопроект о гражданстве иностранных наемников

22 января Зеленский внес на рассмотрение Рады законопроект о введении института множественного гражданства. Нововведение позволит иметь гражданство Украины всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира, кроме России, а также иностранцам, участвующим в боевых действиях на стороне Украины.