Полянский: дипмиссия России при Совбезе ООН отказалась от визита в Женеву
Дипмиссия России при Совете безопасности ООН ответила отказом на приглашение МИДа Швейцарии посетить страну с неофициальным визитом по случаю 75-летия Женевской конвенции. В Совбезе есть гораздо более важные дела, чем «ездить спокойно в Женеву», заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, поездка такого рода неуместна на фоне событий, происходящих в мире.
«Есть много горячих точек, которые требуют нашего внимания. Мы все время говорили о том... что наш визит был бы гораздо более уместен в какую-либо горячую точку, где от присутствия Совета безопасности действительно может зависеть, например, урегулирование в этой стране», – сказал Полянский (цитата по «РИА Новости»).
Дипломат добавил, что считает такой визит тратой денег, ресурсов и времени.
Ранее 20 августа «РИА Новости» со ссылкой на руководителя отдела коммуникаций швейцарского МИДа Николя Бидо сообщало, что внешнеполитическое ведомства страны пригласило российскую дипмиссию в Женеву 25-26 августа. На мероприятие приглашены все члены Совета безопасности. Российская миссия отказалась, остальные 14 ожидаются.