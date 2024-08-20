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Полянский: дипмиссия России при Совбезе ООН отказалась от визита в Женеву

Ведомости

Дипмиссия России при Совете безопасности ООН ответила отказом на приглашение МИДа Швейцарии посетить страну с неофициальным визитом по случаю 75-летия Женевской конвенции. В Совбезе есть гораздо более важные дела, чем «ездить спокойно в Женеву», заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, поездка такого рода неуместна на фоне событий, происходящих в мире.

«Есть много горячих точек, которые требуют нашего внимания. Мы все время говорили о том... что наш визит был бы гораздо более уместен в какую-либо горячую точку, где от присутствия Совета безопасности действительно может зависеть, например, урегулирование в этой стране», – сказал Полянский (цитата по «РИА Новости»).

Дипломат добавил, что считает такой визит тратой денег, ресурсов и времени.

Ранее 20 августа «РИА Новости» со ссылкой на руководителя отдела коммуникаций швейцарского МИДа Николя Бидо сообщало, что внешнеполитическое ведомства страны пригласило российскую дипмиссию в Женеву 25-26 августа. На мероприятие приглашены все члены Совета безопасности. Российская миссия отказалась, остальные 14 ожидаются.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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