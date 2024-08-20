Полянский: дипмиссия России при Совбезе ООН отказалась от визита в Женеву

«Есть много горячих точек, которые требуют нашего внимания. Мы все время говорили о том... что наш визит был бы гораздо более уместен в какую-либо горячую точку, где от присутствия Совета безопасности действительно может зависеть, например, урегулирование в этой стране», – сказал Полянский (цитата по «РИА Новости»).