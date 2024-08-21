Китай начал расследование в отношении импорта молочных продуктов из Европы

Китай начал расследование в отношении импорта молочных продуктов из ЕвропыПроверка совпала с планами ЕС ввести пошлины на импорт электрокаров из КНР
Министерство торговли КНР запустило расследование в отношении импортируемых из Европы молочных продуктов, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на сообщение ведомства. В июле Еврокомиссия (ЕК) ввела временные пошлины на ввозимые китайские электромобили.
Согласно заявлению министерства, расследование импорта молочных продуктов из ЕС было вызвано жалобами отечественных производителей на европейские субсидии. Проверка затронет определенную продукцию, в том числе, сливки и сыры.
FT со ссылкой на ЕК пишет, что комиссия будет «решительно защищать интересы молочной промышленности ЕС», а также вмешиваться по мере необходимости для соблюдения норм Всемирной торговой организации (ВТО).
Еврокомиссия (ЕК) ввела временные дополнительные пошлины на ввозимые китайские электромобили в начале июля. Согласно заявлению ЕК, электромобили из Китая «выигрывают от несправедливого субсидирования, что создает угрозу экономического ущерба для производителей электрокаров в Евросоюзе».
20 августа ЕК снизила размер пошлин на импорт китайских электрокаров. Дополнительные пошлины на автомобили марки BYD были снижены до 17% (до этого – 17,4%), на Geely – до 19,3% (после 19,9%), а на SAIC – до 36,3% (после 37,6%).
Пошлина для других компаний, которые сотрудничали с ЕК по расследованию о госсубсидиях, составит 21,3% (после 20,8%). Для остальных компаний предполагается пошлина на уровне 36,3% (после 37,6%).
Окончательное решение по пошлинам Еврокомиссия может принять в ноябре – после того, как завершится расследование по китайским госсубсидиям.