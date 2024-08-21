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Китай начал расследование в отношении импорта молочных продуктов из Европы

Проверка совпала с планами ЕС ввести пошлины на импорт электрокаров из КНР
Ведомости

Министерство торговли КНР запустило расследование в отношении импортируемых из Европы молочных продуктов, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на сообщение ведомства. В июле Еврокомиссия (ЕК) ввела временные пошлины на ввозимые китайские электромобили.

Согласно заявлению министерства, расследование импорта молочных продуктов из ЕС было вызвано жалобами отечественных производителей на европейские субсидии. Проверка затронет определенную продукцию, в том числе, сливки и сыры.

FT со ссылкой на ЕК пишет, что комиссия будет «решительно защищать интересы молочной промышленности ЕС», а также вмешиваться по мере необходимости для соблюдения норм Всемирной торговой организации (ВТО).

Еврокомиссия (ЕК) ввела временные дополнительные пошлины на ввозимые китайские электромобили в начале июля. Согласно заявлению ЕК, электромобили из Китая «выигрывают от несправедливого субсидирования, что создает угрозу экономического ущерба для производителей электрокаров в Евросоюзе». 

20 августа ЕК снизила размер пошлин на импорт китайских электрокаров. Дополнительные пошлины на автомобили марки BYD были снижены до 17% (до этого – 17,4%), на Geely – до 19,3% (после 19,9%), а на SAIC – до 36,3% (после 37,6%). 

Пошлина для других компаний, которые сотрудничали с ЕК по расследованию о госсубсидиях, составит 21,3% (после 20,8%). Для остальных компаний предполагается пошлина на уровне 36,3% (после 37,6%).

Окончательное решение по пошлинам Еврокомиссия может принять в ноябре – после того, как завершится расследование по китайским госсубсидиям.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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