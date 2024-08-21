Китай начал расследование в отношении импорта молочных продуктов из Европы

20 августа ЕК снизила размер пошлин на импорт китайских электрокаров. Дополнительные пошлины на автомобили марки BYD были снижены до 17% (до этого – 17,4%), на Geely – до 19,3% (после 19,9%), а на SAIC – до 36,3% (после 37,6%).