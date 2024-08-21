Евгений Логвинов возглавил департамент военного имущества Минобороны

До этого Логвинов был генеральным директором ФГУП «Госзагрансобственность». Он занимал эту должность с 2021 по 2024 г. Логвинов также руководил департаментом ООО «Газпромбанк – Инвест» и был гендиректором ФГБУ «Оздоровительный комплекс «Десна» Управления делами президента России.