Евгений Логвинов возглавил департамент военного имущества Минобороны
Бывший гендиректор ФГУП «Госзагрансобственность» Евгений Логвинов возглавил департамент военного имущества Минобороны России, следует из данных на сайте ведомства.
«Приказом министра обороны Российской Федерации от 31 июля 2024 г. назначен директором департамента военного имущества Министерства обороны Российской Федерации», – говорится на странице с биографией Логвинова.
До этого Логвинов был генеральным директором ФГУП «Госзагрансобственность». Он занимал эту должность с 2021 по 2024 г. Логвинов также руководил департаментом ООО «Газпромбанк – Инвест» и был гендиректором ФГБУ «Оздоровительный комплекс «Десна» Управления делами президента России.
Бывший директор департамента военного имущества Минобороны Михаил Сапунов покинул свой пост в конце июля. Он был назначен на эту должность в сентябре 2020 г.