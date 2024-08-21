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Евгений Логвинов возглавил департамент военного имущества Минобороны

Ведомости

Бывший гендиректор ФГУП «Госзагрансобственность» Евгений Логвинов возглавил департамент военного имущества Минобороны России, следует из данных на сайте ведомства.

«Приказом министра обороны Российской Федерации от 31 июля 2024 г. назначен директором департамента военного имущества Министерства обороны Российской Федерации», – говорится на странице с биографией Логвинова.

До этого Логвинов был генеральным директором ФГУП «Госзагрансобственность». Он занимал эту должность с 2021 по 2024 г. Логвинов также руководил департаментом ООО «Газпромбанк – Инвест» и был гендиректором ФГБУ «Оздоровительный комплекс «Десна» Управления делами президента России.

Бывший директор департамента военного имущества Минобороны Михаил Сапунов покинул свой пост в конце июля. Он был назначен на эту должность в сентябре 2020 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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