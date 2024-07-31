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Глава департамента военного имущества Минобороны Сапунов покинул свой пост

Ведомости

Директор департамента военного имущества Министерства обороны России Михаил Сапунов покинул свой пост, сообщает РБК.

«Это правда, он уволился», – сказал изданию неназванный источник, близкий к военному ведомству.

О том, что Сапунов покинул свой пост, сообщил также сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов.

«Очередное кадровое решение в Минобороны. Снят с должности руководитель департамента военного имущества Михаил Сапунов», – написал он в своем Telegram-канале.

С 2006 по 2014 гг. Сапунов был главой администрации Краснознаменска Московской области. Затем на год он стал главой городского округа Краснознаменск, с 2015 по 2017 гг. занимал должность главы Красногорского муниципального района. С марта 2017 г. он был замдиректора департамента имущественных отношений Минобороны, а в сентябре 2020 г. его назначили директором департамента.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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