Глава департамента военного имущества Минобороны Сапунов покинул свой пост
«Это правда, он уволился», – сказал изданию неназванный источник, близкий к военному ведомству.
О том, что Сапунов покинул свой пост, сообщил также сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты Владимир Рогов.
«Очередное кадровое решение в Минобороны. Снят с должности руководитель департамента военного имущества Михаил Сапунов», – написал он в своем Telegram-канале.
С 2006 по 2014 гг. Сапунов был главой администрации Краснознаменска Московской области. Затем на год он стал главой городского округа Краснознаменск, с 2015 по 2017 гг. занимал должность главы Красногорского муниципального района. С марта 2017 г. он был замдиректора департамента имущественных отношений Минобороны, а в сентябре 2020 г. его назначили директором департамента.