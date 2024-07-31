Глава департамента военного имущества Минобороны Сапунов покинул свой пост

С 2006 по 2014 гг. Сапунов был главой администрации Краснознаменска Московской области. Затем на год он стал главой городского округа Краснознаменск, с 2015 по 2017 гг. занимал должность главы Красногорского муниципального района. С марта 2017 г. он был замдиректора департамента имущественных отношений Минобороны, а в сентябре 2020 г. его назначили директором департамента.