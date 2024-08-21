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Парламент Ирана утвердил новый кабинет министров

Ведомости

Парламент Ирана утвердил всех новых министров, которых предложил президент страны Масуд Пезешкиан при формировании нового правительства, сообщает агентство IRNA.

Новый президент Ирана внес на рассмотрение парламента страны список кандидатов в министры 11 августа. Министром иностранных дел стал Аббас Арагчи. С 2017 по 2021 гг. он занимал должность замглавы внешнеполитического ведомства. Министром обороны стал генерал-майор Азиз Насирзаде. До этого он занимал должность первого замглавы генштаба вооруженных сил Ирана.

Министром экономики выбран Абдольнасер Хеммати, бывший глава Центробанка Ирана. Главой МВД стал генсек штаба по борьбе с наркотиками Эскандар Момени. Единственным министром из предыдущего состава кабмина, который сохранил свое место, стал глава министерства разведки Эсмаил Хатиб. 

В июле Пезешкиан одержал победу на выборах президента Ирана. В мае бывший глава государства Эбрахим Раиси, министр иностранных дел страны Хоссейн Амир Абдоллахиян и еще несколько иранских чиновников погибли в результате жесткой посадки вертолета. Президентский борт потерпел крушение в иранской провинции Восточный Азербайджан в районе городов Джульфа и Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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