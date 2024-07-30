Новый президент Ирана Пезешкиан принес присягу
Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан принес присягу на церемонии инаугурации в парламенте в Тегеране, сообщает IranPress.
Положив руку на Коран, Пезешкиан зачитал текст присяги перед иранскими законодателями, главой судебной власти, членами Конституционного совета, главой Ассамблеи экспертов, высокопоставленными военными чиновниками и министрами предыдущей администрации. Он поклялся защищать официальную религию, систему Исламской республики и конституцию страны.
На церемонии инаугурации присутствовали около 80 высокопоставленных иностранных делегатов. В том числе, участие в мероприятии приняла участие российская делегация, которую возглавил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Как писали «Известия», запланирована личная встреча спикера нижней палаты с новым президентом.
Депутат иранского меджлиса (парламента), бывший глава минздрава и практикующий кардиохирург Масуд Пезешкиан победил на выборах президента Ирана 5 июля. 8 июля президент России Владимир Путин поздравил с победой на выборах в телефонном разговоре. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Россия надеется на продолжение союзнических отношений с Ираном после победы на выборах Пезешкиана.
23 июля сообщалось, что Россия завершила согласование текста договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. По словам замглавы российского МИДа Андрея Руденко, стороны подпишут «историческое соглашение» в ближайшее время.
25 июля стало известно, что Путин готовится к предстоящей встрече с Пезешкианом, который приглашен на саммит БРИКС в Казани.