Новый президент Ирана Пезешкиан принес присягу

Депутат иранского меджлиса (парламента), бывший глава минздрава и практикующий кардиохирург Масуд Пезешкиан победил на выборах президента Ирана 5 июля. 8 июля президент России Владимир Путин поздравил с победой на выборах в телефонном разговоре. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Россия надеется на продолжение союзнических отношений с Ираном после победы на выборах Пезешкиана.