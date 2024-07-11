Володин возглавит российскую делегацию на инаугурации президента Ирана
Председатель Госдумы Вячеслав Володин возглавит российскую делегацию на инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Я хочу выразить надежду и не сомневаюсь в том, что развитие отношений между Ираном и Российской Федерацией будет развиваться так же поступательно, как это было при господине Раиси, о гибели которого мы все сожалеем и скорбим», – добавил Путин.
Экс-министр здравоохранения и депутат меджлиса (парламента) 69-летний Масуд Пезешкиан одержал победу во втором туре выборов президента Ирана. За Пезешкиана 5 июля проголосовали около 16,3 млн человек (свыше 53%), а за его соперника, консерватора Саида Джалили – более 13,5 млн человек (свыше 44%).
Первый тур внеочередных президентских выборов в Иране прошел 28 июня. По его результатам ни один из шести представленных кандидатов не набрал 50% поддержки избирателей. Хаменеи отмечал, что в первом туре выборов президента приняли участие меньше людей, чем ожидали власти Ирана. Голосование пришлось назначить после гибели в авиакатастрофе в конце мая занимавшего этот пост Раиси.