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Володин возглавит российскую делегацию на инаугурации президента Ирана

Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин возглавит российскую делегацию на инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Я хочу выразить надежду и не сомневаюсь в том, что развитие отношений между Ираном и Российской Федерацией будет развиваться так же поступательно, как это было при господине Раиси, о гибели которого мы все сожалеем и скорбим», – добавил Путин.

Экс-министр здравоохранения и депутат меджлиса (парламента) 69-летний Масуд Пезешкиан одержал победу во втором туре выборов президента Ирана. За Пезешкиана 5 июля проголосовали около 16,3 млн человек (свыше 53%), а за его соперника, консерватора Саида Джалили – более 13,5 млн человек (свыше 44%).

Первый тур внеочередных президентских выборов в Иране прошел 28 июня. По его результатам ни один из шести представленных кандидатов не набрал 50% поддержки избирателей. Хаменеи отмечал, что в первом туре выборов президента приняли участие меньше людей, чем ожидали власти Ирана. Голосование пришлось назначить после гибели в авиакатастрофе в конце мая занимавшего этот пост Раиси.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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