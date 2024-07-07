На выборах президента в Иране выиграл кандидат-реформатор

На выборах президента в Иране выиграл кандидат-реформаторМасуд Пезешкиан набрал 53,5% во втором туре на фоне возросшей явки
Победителем досрочных выборов президента Ирана стал представитель реформаторов, 69-летний депутат меджлиса (парламента), экс-глава минздрава и практикующий кардиохирург Масуд Пезешкиан. Согласно окончательным итогам прошедшего 5 июля второго тура, Пезешкиан набрал 53,6% голосов (16,3 млн человек).
Соперником Пезешкиана был консерватор Саид Джалили, бывший переговорщик по «ядерной сделке» 2015 г., представитель верховного лидера в Высшем совете нацбезопасности. Джалили сумел привлечь 44,3% голосов, или свыше 13 млн избирателей.
Недействительными признаны 607 000 (около 2%) бюллетеней. На данном этапе достоверность полученных голосов должен подтвердить Совет стражей конституции. После подтверждения всех данных Пезешкиан станет восьмым президентом Исламской Республики.
Выборы президента во втором туре – редкое явление для Ирана. В ходе первого тура нынешних выборов, проходивших 28 июня, ни один из четырех кандидатов не смог набрать более 50%, необходимых для победы. В последний раз второй тур в Иране прошел в 2005 г., когда главными кандидатами были недопущенный ныне до голосования Махмуд Ахмадинежад, в итоге одержавший победу, и Акбар Рафсанджани.
В нынешних результатах первого за 19 лет второго тура разбирались «Ведомости».
О чем говорит явка
Официальная явка избирателей составила 49%. Это более 30 млн человек из 61 450 000 совершеннолетних иранцев, имеющих право голоса. Такое участие в голосовании сопоставимо с показателями президентских выборов 2021 г. (48,4%), на которых победил погибший в конце мая в авиакатастрофе президент Эбрахим Раиси.
Неделей ранее в первом туре 28 июня на участки пришли лишь 40% избирателей. Это был самый низкий показатель за всю историю президентских выборов в Иране, который сопоставим с рекордно низким участием в парламентских выборах марта 2024 г. (41%) и февраля - апреля 2020 г. (42,5%).
Нынешнее повышение явки оценил верховный правитель Ирана аятолла Али Хаменеи, одним из первых проголосовавший 5 июля. Вопрос явки беспокоил его еще перед первым туром. Тогда Хаменеи призвал иранцев к участию в электоральной процедуре, отметив, что от него зависит «долговечность Исламской Республики». Говоря о явке во втором туре, он заявил, что это «великий шаг противостояния искусственному бойкоту выборов, который враги иранской нации начали, чтобы посеять отчаяние» (цитата по IRNA).
Повысившаяся явка сыграла против консерваторов: реформаторам удалось пробудить «серый электорат», он и обеспечил победу их кандидату, считает эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. «Но это же является козырем для Исламской Республики. Теперь никто не сможет упрекнуть Исламскую Республику в нелегитимности выборного процесса», – добавляет Семенов.
Младший научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии НИУ ВШЭ Илья Васькин, в свою очередь, отметил, что возросшая во втором туре явка все равно является достаточно низкой для президентских выборов в Иране. Так, в 2005 г. явка была 59,76%, в 2009 г. – 84,8%, в 2013 г. – 72,9%, в 2017 г. – 73,3%. «Это может свидетельствовать о сохранении в целом апатичных настроений в иранском обществе по поводу участия в выборах», – говорит Васькин.
Как голосовали и почему победил Пезешкиан
Выигравший Пезешкиан – этнический азербайджанец по отцу и курд по матери, уроженец азербайджано-курдского Мехабада в провинции (остане) Восточный Азербайджан. В парламенте он представлял столицу провинции город Тебриз.
В связи с этим примечательно то, как избиратели голосовали в регионах с преимущественно тюркским населением, составляющим, по разным оценкам, около 40% населения Ирана. В провинциях Восточный Азербайджан и Западный Азербайджан преимущество имел Пезешкиан: за него отдали голоса 1,6 млн человек, за Джалили – 291 000. В Курдистане за Пезешкиана проголосовали 284 000, за Джалили – 76 000. «Меньшинства в среднем активнее голосовали за Пезешкиана, так как он выступал за внедрение обучения на национальных языках», – объясняет Васькин.
Среди азербайджанцев в целом больше недовольство консерваторами, как и среди курдов, добавляет Семенов. «Они сами менее религиозны. Если бы кандидат от реформаторов был перс, а от консерваторов азербайджанец, они бы, наверно, все равно проголосовали за реформатора», – говорит эксперт.
Кроме того, в восточном, суннитском и неперсоязычном Систане и Белуджистане за Пезешкиана проголосовали 655 000 против 440 000 за Джалили. «Там считают, что при реформаторах у суннитов будет больше свобод», – отметил Семенов.
В преимущественно персоязычных центральных регионах Ирана (всего персов в стране от 56 до 63%) за Пезешкиана и Джалили голосовали примерно поровну, как, например, в Йазде – по 250 000 голосов. В Хамадане у Джалили – 350 000, у Пезешкиана – 330 000. По самой политизированной и протестно настроенной столице Тегерану на момент публикации результатов не было. Явка в главном городе страны оказалась одной из самых низких – 33%.
В религиозном центре шиитского богословия страны, городе Куме, большинство избирателей ожидаемо отдали свои голоса за консерватора Джалили (396 000 человек против 164 000 за Пезешкиана). В Кермане у него также большой перевес – 773 500 против 479 300 у Пезешкиана. Отрыв Джалили зафиксирован и в северной провинции Семнан: 177 000 против 110 000 за Пезешкиана.
По словам Семенова, расхождения в результатах в центральных районах объясняются различиями в общем наборе ценностей у населения, где религиозность один из элементов. «В целом речь идет о степени приверженности идеям исламской революции и республики», – говорит эксперт.
Во время публичных дебатов с Джалили Пезешкиан презентовал себя человеком, настроенным на социально-политические реформы (о содержании последних «Ведомости» писали 5 июля). Он обещал наладить разрушенные отношения с Западом и провести ряд экономических преобразований. Джалили, соглашаясь с необходимостью поддержки бедных, настаивал на преемственности внутренней и внешней политики.
По мнению Васькина, окончательный расклад во многом определила социально-политическая программа каждого из кандидатов, изложенная в дебатах. «После первого раунда не было явного лидера в первом туре. После второго и третьего им стал Пезешкиан, сохранив эту позицию до конца», – говорит востоковед.
Реформатор среди консерваторов
6 июля Хаменеи выразил признательность всем кандидатам, пожелав, чтобы теперь «каждый делал все возможное для материального и духовного процветания страны». По его словам, «целесообразно, чтобы конкурентное поведение на выборах трансформировалось в нормы дружбы».
«Теперь народ Ирана избрал своего президента. Поздравляю нацию, избранного президента и всех активистов», – заявил Хаменеи. В то же время верховный лидер Ирана посоветовал Пезешкиану «продолжение пути мученика Раиси».
Поздравил Пезешкиана и врио президента Мохаммад Мохбер. В послании победителю он выразил надежду в том, что начинается «новый этап взаимодействия для построения сильного и процветающего Ирана» (цитата по IRNA). Соперник Пезешкиана Джалили пожелал ему успехов на пути развития страны и пообещал сам работать на ее благо.
По мнению Васькина, Пезешкиан, вероятно, в некоторой степени будет пытаться менять курс, но его возможности сильно ограничены. Главным образом, это связано с консервативным большинством в меджлисе. «С ними придется согласовывать назначение министров в правительство. Без их одобрения не получится принимать и новые законы», – объясняет востоковед.
По его мнению, пока победа реформатора, отчасти не поддерживавшегося изначально Хаменеи, добавляет неопределенности. Он добавил, что противоречия в иранском обществе и элитах велики и сейчас Иран все еще находится в состоянии социально-политического кризиса.