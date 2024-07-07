На выборах президента в Иране выиграл кандидат-реформатор

Младший научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии НИУ ВШЭ Илья Васькин, в свою очередь, отметил, что возросшая во втором туре явка все равно является достаточно низкой для президентских выборов в Иране. Так, в 2005 г. явка была 59,76%, в 2009 г. – 84,8%, в 2013 г. – 72,9%, в 2017 г. – 73,3%. «Это может свидетельствовать о сохранении в целом апатичных настроений в иранском обществе по поводу участия в выборах», – говорит Васькин.