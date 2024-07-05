Каковы позиции соперников на начало второго тура выборов президента в Иране

Каковы позиции соперников на начало второго тура выборов президента в ИранеРеформатор Пезешкиан и консерватор Джалили на финальном этапе борьбы за власть
5 июля в Иране начался второй тур 14-х с момента исламской революции 1979 г. и досрочных президентских выборов, назначенных в связи с гибелью в конце мая иранского президента Эбрахима Раиси. Несмотря на мобилизационный призыв верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, первый тур 28 июня прошел при рекордно низкой явке в 40%. Абсолютного победителя выявить не удалось: никто из кандидатов не набрал больше 50%.
Лидером во второй тур прошел умеренный реформатор, экс-министр здравоохранения и депутат меджлиса (парламента) Масуд Пезешкиан (44,4%). Его соперником стал консерватор Саид Джалили (40,3%). Он – представитель верховного лидера в Высшем совете нацбезопасности, входит в Совет по определению политической целесообразности, решающий споры между меджлисом и Советом стражей конституции.
«Ведомости» разбирались в воззрениях кандидатов на основе дебатов и в расстановке сил перед финальным этапом борьбы за пост президента Исламской Республики Иран (ИРИ).
Последние дебаты Пезешкиана и Джалили прошли в прямом эфире государственного телевидения вечером во вторник, 2 июля. Кандидаты перед завершением своей предвыборной кампании обменялись мнениями по вопросам внешней политики, западных санкций, снижающейся, но все равно высокой инфляции (май 2024 г. – самое низкое значение за три года – 37%) и другим проблемам.
Нужен ли Ирану разговор с Западом
Пезешкиан признал серьезным ущерб от западных санкций и связал инфляцию именно с ними, пообещав после победы приступить к дипломатической борьбе за снятие рестрикций. Он подчеркнул необходимость расширения диалога с «другими странами», но осторожно отметил, что будет соблюдать принятый меджлисом в 2020 г. «стратегический закон о действиях по нейтрализации санкций», принятый в связи с выходом США из «ядерной сделки» и дающий возможность ограничивать инспекции МАГАТЭ. Но Пезешкиан раскритиковал недостатки самой «ядерной сделки», где Джалили участвовал как переговорщик: «Из-за соглашения [о “ядерной сделке”], написанного [в 2015 г.] господином [министром иностранных дел Ирана в 2013-2021 гг. Мохаммадом] Зарифом, вы даже не могли пожаловаться на выход США».
Джалили выступил в защиту внешней политики покойного Раиси и убитого американцами в 2020 г. под Багдадом генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Джалили заявил, что расширение связей с соседями, Африкой и Азией, куда в последние годы активно летал Раиси, – средство нейтрализации санкций. Кандидат подчеркнул, что его правительство «заставит западные государства-тираны снять ограничения, нейтрализовав их».
«Вы (Пезешкиан. – “Ведомости”) должны призвать их к ответу за невыполнение своих обязательств, а не говорить, что будете оказывать давление на [наших] людей», – критиковал Джалили позицию противника (цитата по Tehran Times). По его мнению, Пезешкиан не предлагает ничего, кроме как «пойти на еще большие уступки» Западу. Кроме того, по мнению Джалили, даже в условиях санкций у Ирана есть ресурсы для экономического роста.
В свою очередь Пезешкиан почтил память Сулеймани и использовал его имя, чтобы косвенно напомнить о своей критике навязывания клерикальных норм в быту: «Генерал был героем, который боролся против угнетения за рубежом независимо от того, носили там хиджаб или нет, были ли религиозны или нет». Кандидат-реформатор осторожно выразил сомнение в эффективности иранских действий в соседнем Ираке, заявив, что, хотя «достопочтенный мученик Сулеймани обеспечил [иракскую] безопасность, мы отдаем рынок страны другим».
Говоря о внешней политике Тегерана, можно сказать, что значительная часть иранских граждан поддерживала курс, предложенный Раиси в 2021 г., говорит гендиректор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров. Он заключался в укреплении позиций государства на внешней арене за счет, в том числе, развития отношений с Россией и Китаем.
Сафаров полагает, что избрание Пезешкиана не будет означать разрыва с Москвой и Пекином. Но это может замедлить динамику развития этих отношений, так как Пезешкиан все-таки больше ориентируется на Запад. «Но для электората всегда больше актуальны внутриполитические вопросы, и исходя из этого они будут делать выбор», – подчеркнул Сафаров.
Цены, бензин и автопром
Соперники на дебатах не обошли и даже по большей части сосредоточились на социальных и экономических проблемах ИРИ. Пезешкиан косвенно упрекнул консерваторов в тяжелой экономической ситуации в стране, заявив, что «причиной являются некомпетентные, неопытные и неквалифицированные менеджеры». По его словам, вмешательство правительства «несет катастрофу фондовому рынку, рынку и производителям». «Мы не будем компенсировать дефицит государственного бюджета за счет фондового рынка», – пообещал он.
Оба кандидата обещали оживить экономику, облегчить импорт автомобилей, одновременно поддерживая отечественный автопром. Пезешкиан подчеркивал, что, «как завещал имам Али», его приоритет – люди и он будет «стремиться к тому, чтобы ни одна семья не беспокоилась о детях». Он заявил, что «[иранские власти] должны дать субсидии уязвимым группам, возмещать дополнительные расходы на потребление энергии за счет таких, как я».
Именно рост цен на бензин и его дефицит были причинами массовых протестов в 2019 и 2022 гг. А до дебатов глава предвыборного штаба Пезешкиана Али Абдолализаде допустил повышение цен. Сторонники реформатора заявляют, что при победе Джалили рост цен будет выше.
Сам Джалили назвал лучшим способом борьбы с проблемой вовлечение «самих людей в управление потреблением энергии». «Они будут участвовать, потому что почувствуют пользу. Роль правительства – обеспечить основу», – сказал Джалили.
По мнению Сафарова, в случае победы Пезешкиана Иран могут ожидать резкие экономические реформы. При этом отсутствие конкретного плана действий у самого кандидата на этом направлении может осложнить ситуацию, подчеркнул эксперт.
В целом, по мнению Сафарова, дебаты для иранского населения могут быть источником информации о воззрениях и желаемом курсе кандидатов, которой в силу нехватки времени на раскрутку из-за экстренности выборов было достаточно мало.
Опросы, прогнозы и мнения экспертов
В отличие от первого тура, перед вторым публикации опросов общественного мнения весьма немногочисленны. Так, Иранское студенческое агентство по опросам (ISPA) провело мониторинг 3 июля, согласно которому за Пезешкиана голоса планировали отдать большинство опрошенных - 49,5%. Джалили отдали предпочтение 43,9% избирателей. В анонимном опросе на официальном Telegram-канале КСИР за Пезешкиана проголосовали 60%. Из оставшихся 4,8% респондентов заявили, что будут голосовать, но еще не решили, за кого, а 1,8% утверждают, что проголосуют «против всех».
Но, исходя из истории современной иранской политической системы, можно ожидать, что итоговый результат не будет не то что не похож на прогнозы и опросы, а будет кардинально от них отличаться, продолжает Сафаров. В пример эксперт привел президентские выборы 2005 г., когда неожиданно для многих обозревателей победил тогдашний мэр Тегерана Махмуд Ахмадинежад, продержавшийся потом на посту президента страны два срока – с 2005 по 2013 г.
При этом чем меньше будет явка, тем больше шансов победить у Джалили, предположил эксперт РСМД Кирилл Семенов. А если электорат постепенно активизируется, укрепятся шансы Пезешкиана.
Сафаров полагает, что оставшиеся в гонке кандидаты попытаются максимально заинтересовать неопределившихся избирателей. Но в то же самое время оба столкнутся с фундаментальной проблемой: после выхода во второй тур им не хватает времени, чтобы активизировать спящий электорат. Единственное, что может немного изменить ситуацию, - это призыв бывших кандидатов отдать голос одному из двух оставшихся, напомнил эксперт.
Сошедший с дистанции по итогам первого тура действующий спикер меджлиса Мохаммад Багер Галибаф, занявший третье место с 13,78%, 29 июня призвал своих сторонников отдать голоса за фаворита консерваторов Джалили.
Проигрыш Галибафа в первом туре был довольно неожиданным, продолжает Сафаров. Но его поддержка может дать хоть и не решающее, но некоторое преимущество Джалили, которого так же, как и спикера, можно отнести к лагерю прагматичных консерваторов.
Пезешкиан имеет смешанное этническое происхождение (отец – азербайджанец, мать – курдка). В первом туре он получил большинство голосов избирателей в районах проживания этнических меньшинств и в столичной провинции, тогда как за Джалили, мать которого азербайджанка, голосовали в основном в центральных областях, где большинство – этнические персы.
Но Семенов считает, что этнический вопрос вряд ли играет решающую роль. По его словам, оба кандидата – представители одной идеологии, имеющие разный подход к политической деятельности. «Консерваторы, к которым относится Джалили, ставят на первое место идеологию. Реформаторы типа Пезешкиана ставят в первую очередь на экономику. На объяснения этих позиций и смотрит электорат», – резюмировал Семенов.