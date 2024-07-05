Каковы позиции соперников на начало второго тура выборов президента в Иране

Пезешкиан признал серьезным ущерб от западных санкций и связал инфляцию именно с ними, пообещав после победы приступить к дипломатической борьбе за снятие рестрикций. Он подчеркнул необходимость расширения диалога с «другими странами», но осторожно отметил, что будет соблюдать принятый меджлисом в 2020 г. «стратегический закон о действиях по нейтрализации санкций», принятый в связи с выходом США из «ядерной сделки» и дающий возможность ограничивать инспекции МАГАТЭ. Но Пезешкиан раскритиковал недостатки самой «ядерной сделки», где Джалили участвовал как переговорщик: «Из-за соглашения [о “ядерной сделке”], написанного [в 2015 г.] господином [министром иностранных дел Ирана в 2013-2021 гг. Мохаммадом] Зарифом, вы даже не могли пожаловаться на выход США».