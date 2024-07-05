О чем договорились участники саммита ШОС в Астане

В вопросе о стратегических вооружениях главы государств ШОС выступили за соблюдение договора о нераспространении ядерного оружия и призвали продолжить процесс разоружения, а также содействовать развитию мирного атома среди государств – участников организации. В связи с этим в документе лидеры стран ШОС также отразили необходимость исполнения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действия по иранской ядерной программе (СВДП, или «ядерная сделка»). СВДП подписан в 2015 г. США, Россией, Великобританией, КНР, Францией и ФРГ, но в 2018 г. тогдашний американский президент Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и наложил дополнительные санкции на Иран.