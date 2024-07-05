О чем договорились участники саммита ШОС в Астане

О чем договорились участники саммита ШОС в АстанеЛидеры подписали декларацию и 24 соглашения о сотрудничестве
Главы государств и правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), включая президента России Владимира Путина, на саммите в Астане договорились повысить роль организации в формировании нового справедливого миропорядка на основе взаимного уважения, независимости, равноправия и территориальной целостности. Об этом говорится в итоговой декларации встречи, опубликованной 4 июля на сайте Кремля. Стороны также подписали 24 документа о сотрудничестве внутри объединения в разных сферах.
Согласно Астанинской декларации, страны ШОС подтвердили, что ядром организации выступают страны Средней и Центральной Азии. Участники саммита призвали создать условия для укрепления глобальной безопасности, где государства не вмешивались бы во внутренние дела друг друга, а сотрудничество осуществлялось бы с учетом взаимной выгоды. С этой целью, говорится в документе, главы государств приняли эту инициативу и предлагают другим государствам мира присоединиться к ней.
Основной акцент в декларации страны уделили проблеме глобальной безопасности. Лидеры ШОС заявили о недопустимости попыток обеспечить безопасность одних государств за счет других и наращивания отдельными странами или их группой систем глобальной противоракетной обороны. Это, по их мнению, негативно скажется на международной безопасности. Участники встречи ШОС в Астане выступили за строгое соблюдение конвенции о запрете разработки и производства биологического и токсичного оружия, а также против размещения вооружений в космосе.
В вопросе о стратегических вооружениях главы государств ШОС выступили за соблюдение договора о нераспространении ядерного оружия и призвали продолжить процесс разоружения, а также содействовать развитию мирного атома среди государств – участников организации. В связи с этим в документе лидеры стран ШОС также отразили необходимость исполнения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действия по иранской ядерной программе (СВДП, или «ядерная сделка»). СВДП подписан в 2015 г. США, Россией, Великобританией, КНР, Францией и ФРГ, но в 2018 г. тогдашний американский президент Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и наложил дополнительные санкции на Иран.
Участники саммита подтвердили приверженность борьбе с терроризмом, выступили за недопустимость использования сепаратистских и экстремистских группировок в корыстных целях. Участники призвали международное сообщество принять Всеобъемлющую конвенцию о борьбе с международным терроризмом в рамках ООН как «важный вклад в существующую базу универсальных международных контртеррористических документов».
Текст Астанинской декларации также затронул и текущий конфликт на Ближнем Востоке между Израилем и движением «Хамас». Страны ШОС призвали к скорейшему прекращению боевых действий и обеспечению гуманитарным организациям свободного доступа в анклав. Единственным способом для достижения мира в регионе, по мнению участников организации, является всеобъемлющее и справедливое урегулирование палестинского вопроса.
Наконец, в декларации лидеры стран ШОС договорились совместно противостоять незаконному обороту наркотиков, контрабанде оружия и другим проявлениям транснациональной организованной преступности.
В рамках саммита главы государств также подписали отдельные документы между странами – участницами ШОС, отражающие тезисы, изложенные в итоговой декларации. Участники встречи документально закрепили завершение процедуры приема Белоруссии в организацию. Минск стал 10-м участником организации, в которую входит Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Совокупно эти страны занимают почти 27% мировой суши, более 42% населения Земли и дают 32,6% глобального ВВП по паритету покупательной способности.
Кроме того, ШОС объединяет 14 стран – партнеров по диалогу: Азербайджан, Армению, Бахрейн, Египет, Камбоджу, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянму, Непал, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Турцию и Шри-Ланку. И двух государств-наблюдателей – Афганистан и Монголию.
По итогам заседания страны-участники объявили 2025-й Годом устойчивого развития. Следующий саммит планируется под председательством Китая.
Принятая декларация ШОС сформулирована в более наступательных тонах, говорит программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов. По его мнению, декларация открывает новую эпоху, поскольку ранее подобного рода документы ею еще не формулировались. Пока, обращает внимание Барабанов, ШОС не обнимает всей Евразии, но обладает большим потенциалом для количественного и качественного роста и выстраивания на ее основе новой системы безопасности.
При этом один из ключевых игроков и сооснователь организации Китай не видит в ШОС площадку для решения проблем глобальной безопасности, считает эксперт Финуниверситета при правительстве России Денис Денисов. По его словам, несмотря на призывы Москвы, Пекин тактично отказывается придавать ей такую роль.
Присоединение Белоруссии к ШОС, полагает Денисов, иллюстрирует привлекательность структуры для государств Евразии. За счет этого членства, продолжает эксперт, Минск хочет усилить экономический потенциал, наращивая экспорт странам-участникам. «Есть и идеологические причины: республика выступает за многополярный миропорядок, ее прием вполне органичен», – заключил эксперт.