Путин принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане

Путин принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в АстанеПрезидент рассказал коллегам по организации, что Россия готова к переговорам по урегулированию кризиса на Украине
Президент России Владимир Путин принял участие в саммите глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в Астане 4 июля. Саммит начался с приветствия президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева – Казахстан председательствует в ШОС. По словам Токаева, почти за четверть века организация стала важным механизмом системы международных отношений и внесла «существенный вклад в обеспечение устойчивого роста и всеобщего прогресса». «Мы превратили ШОС в одну из самых влиятельных и авторитетных международных структур», – сказал Токаев.
Он предложил провести церемонию подписания документов о вступлении Белоруссии в ШОС. По его словам, страна выполнила за короткое время все процедуры. На саммите были подписаны решения всех глав государств ШОС о завершении процедуры приема республики в члены ШОС. На прошлом саммите (по ВКС) в 2023 г., на котором председательствовала Индия, полноправным членом организации стал Иран.
Токаев на саммите говорил о результатах председательства Казахстана в ШОС - теперь эстафета переходит к Китаю. По его словам, за год было проведено более 150 мероприятий, подписано 60 новых документов – в том числе антинаркотическая стратегия, план по реализации стратегии экономического сотрудничества и стратегия развития энергетического сотрудничества. Кроме того, Токаев отметил, что «в условиях стремительных глобальных изменений» перед ШОС стоит задача совершенствования работы. Казахстан, в частности, выступает за усиление роли секретариата ШОС и генерального секретаря.
С нами ШОС
Теперь ШОС объединяет 10 государств: Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. Декларация о создании ШОС была подписана в 2001 г. – тогда в объединение входили шесть стран (позднее присоединились Индия, Пакистан и Иран). Кроме того у ШОС есть «партнеры по диалогу» – это 14 стран: Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка. Еще два государства являются наблюдателями – это Афганистан и Монголия.
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что мир сталкивается с ускоряющимися переменами, а общество стоит на перепутье истории. Он призвал членов ШОС обеспечить безопасность перед лицом угрозы, исходящей от менталитета холодной войны. Члены ШОС должны придерживаться видения всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности, решать сложные и взаимосвязанные проблемы в области безопасности путем диалога и координации. Кроме того Си заявил, что страны ШОС должны защищать право на развитие перед лицом рисков «маленького двора и высокого забора». По его словам, страны-члены должны продвигать инновации, поддерживать стабильность производственных цепочек и цепочек поставок.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил членов ШОС за принятие Белоруссии в состав организации. Он рассказал, что в XXI в. нужно выстраивать «подлинную» глобальную безопасность, а инициативу в этом вопросе должны взять на себя страны глобального большинства. По словам Лукашенко, Белоруссия приложит все усилия, чтобы рос авторитет ШОС и увеличивался круг сторонников организации.
О чем говорил Президент России
Путин, выступая на саммите, заявил, что Россия придает большое значение партнерскому взаимодействию в рамках ШОС. По его мнению, оно развивается «на принципах равноправия, учета интересов друг друга, уважения культурно-цивилизационного многообразия, поиска коллегиальных решений насущных вопросов в сфере безопасности». Он сказал, что согласованные подходы стран ШОС «к ключевым аспектам глобальной и региональной повестки дня» отражены в вынесенной на одобрение на саммите Астанинской декларации (см. материал на стр. 1).
Долгосрочные ориентиры для дальнейшего взаимодействия не только в политике и безопасности, но и в экономике, энергетике, сельском хозяйстве, высоких технологиях, инновациях содержатся в проекте решения по разработке стратегии развития ШОС до 2035 г., отметил Путин. По его словам, это важно с точки зрения углубления практического сотрудничества во всех направлениях, входящих в орбиту деятельности организации.
Путин заявил, что тесные экономические связи стран ШОС приносят дивиденды всем членам. По его словам, средний прирост ВВП стран – членов ШОС в 2023 г. составил более 2,5%, промышленного производства – 4,5%. При этом уровень инфляции за прошлый год составил всего 2,4%. Президент сказал, что товарооборот России со странами ШОС увеличился на четверть за прошлый год. При этом Россия наращивает использование во взаимных расчетах национальных валют – их доля в коммерческих операциях России с участниками ШОС по итогам четырех месяцев 2024 г. превысила 92%. Путин напомнил о предложении России, чтобы ШОС занялась созданием собственного расчетно-платежного механизма. Вклад в связи ШОС вносят встречи экономических блоков правительств стран, регулярные встречи министров финансов и руководителей центральных банков. Также работает деловой совет ШОС, который позволяет бизнесу участвовать в совместных проектах, отметил он.
Одна из приоритетных задач ШОС – поддержание безопасности в государствах-участниках по периметру внешних границ, отметил Путин. По его словам, на это нацелены принимаемые решения по преобразованию Региональной антитеррористической структуры в универсальный центр, который займется реагированием на весь спектр угроз безопасности, а также созданием антинаркотического центра в Душанбе. А борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом будет способствовать утверждаемая трехлетняя программа сотрудничества в этой сфере, сказал он.
Также Путин отметил, что страны ШОС наращивают взаимодействие на культурно-гуманитарном треке, развиваются контакты в области науки, охраны окружающей среды, растут туристические, спортивные и молодежные обмены.
В нынешних условиях, когда в мире происходят «стремительные и необратимые перемены», востребована активная роль ШОС в международных делах, заявил Путин, добавив, что «многополярный мир стал реальностью». По его словам, такие организации, как ШОС и БРИКС, являются основными опорами нового миропорядка. Именно на это направлена инициатива ШОС о мировом единстве за справедливый мир и согласие. В этом же русле и предложение России о создании в Евразии «новой архитектуры сотрудничества, неделимой безопасности и развития, призванной прийти на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям, которые давали односторонние преимущества только отдельным государствам».
Лидеры организации
В саммите глав государств – членов ШОС участвовали президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, исполняющий обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммад Мохбер, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Также были руководители постоянно действующих органов ШОС – генсек организации Чжан Мин и директор исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС Руслан Мирзаев.
Президент сказал, что Россия выступала и выступает за мирное, политико-дипломатическое разрешение ситуации на Украине. Кризис же этот, по его словам, возник «в результате абсолютно бесцеремонной политики» США с их сателлитами. Он напомнил, что в середине июня Россия представила вариант урегулирования конфликта, который в случае готовности Украины и Запада «позволил бы буквально одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни и начать переговоры».
Путин поблагодарил участников ШОС за предложения по урегулированию конфликта. Он отметил важность участия ШОС в решении «проблематики Афганистана», Россия же поддерживает идею возобновления деятельности контактной группы ШОС – Афганистан. Сказал он и о ситуации в секторе Газа. По его мнению, единоличные попытки США решить этот конфликт нежизнеспособны, а также следует исполнять решение ООН о создании двух государств – Израиля и Палестины.
Итоги саммита
Завершался саммит подписанием пакета из 24 документов, в том числе Астанинской декларации совета глав государств – членов ШОС, решения об утверждении инициативы «О мировом единстве за справедливый мир и согласие», решения о проекте Стратегии развития ШОС до 2035 г., решения об утверждении программы сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025–2027 гг., решения об утверждении антинаркотической стратегии ШОС на 2024–2029 гг. и др.
В главном документе – Астанинской декларации – также подчеркивается, что происходят «тектонические сдвиги в мировой политике, экономике и других сферах международных отношений». Поэтому государства-члены считают нужным повышать роль ШОС в формировании условий для укрепления всеобщего мира, безопасности и справедливости. Государства-члены не участвуют в принятии решений, направленных на вмешательство во внутренние дела и противоречащих международному праву. Одностороннее и неограниченное наращивание отдельными странами или группами государств систем глобальной противоракетной обороны оказывает негативное воздействие на международную безопасность.
Взаимодействие же в рамках организации может послужить основой для формирования архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. Кроме того, страны ШОС принимают меры «по недопущению на своей территории любой деятельности, противоречащей принципам государственного суверенитета и территориальной целостности». Организация выступает против любых терактов в отношении граждан, диппредставительств и консульств, а международное сообщество должно изолировать и разоблачать страны, укрывающие террористов.
Также в декларации выражается «глубокая обеспокоенность» обострением палестино-израильского конфликта. Также страны выступают за продолжение процесса ядерного разоружения и за сохранение космоса свободным от оружия, а также за подписание документа, который бы предоставлял гарантии предотвращения гонки вооружений в космосе. В документе прописано, что страны выступают против протекционистских действий, односторонних санкций и торговых ограничений. Государства подтвердили важность сотрудничества в сфере электронной торговли.
Что еще?
После саммита впервые прошло заседание в формате ШОС+, в котором кроме глав стран ШОС участвовали главы делегаций государств-наблюдателей и партнеров по диалогу. В частности, присутствовали лидеры Азербайджана, Катара, Монголии, Турции, ОАЭ, Туркмении. От международных организаций были руководители исполнительных органов – генеральные секретари ООН, ОДКБ, СНГ, СВМДА и др. Здесь Путин сказал, что ШОС исходит из того, что организация учитывает точки зрения максимального числа партнеров. Одним из центров силы в многополярном мире становится ШОС, отметил Путин. Он снова поблагодарил страны ШОС за предложения по урегулированию украинского кризиса. По его словам, Россия готова к мирным переговорам, тогда как Украина от них отказалась. «Причем сделала это по прямому указанию из Лондона, а значит – в этом нет никаких сомнений, – и из Вашингтона», – добавил он. Стамбульские договоренности «никуда не делись, они были парафированы руководителем украинской переговорной делегации», они могут быть положены в основу этих переговоров, подчеркнул Путин.
Путин 4 июля успел провести еще две двусторонние встречи – с исполняющим обязанности главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером и эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
На встрече с Мохбером Путин выразил уверенность, что отношения между Россией и Ираном будут укрепляться «вне зависимости от исхода выборов в вашей стране», и пожелал иранскому народу успешного проведения второго тура выборов президента. Во второй тур, который должен пройти 5 июля, вышли бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиан и представитель аятоллы Али Хаменеи в совете безопасности Ирана Саид Джалили. На переговорах с эмиром Катара Путин сказал, что отношения между странами развиваются на дружеской основе. Он поблагодарил его за усилия, направленные на решение гуманитарных вопросов, связанных с гуманитарным кризисом. Также он подчеркнул, что Катар является одним из «наиболее эффективных посредников» в разрешении кризиса на Ближнем Востоке между «Хамас» и Израилем. Кроме того, Путин пригласил эмира посетить Россию.
Завершал визит в Астану Путин пресс-подходом к российским журналистам.