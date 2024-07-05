Путин принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане

После саммита впервые прошло заседание в формате ШОС+, в котором кроме глав стран ШОС участвовали главы делегаций государств-наблюдателей и партнеров по диалогу. В частности, присутствовали лидеры Азербайджана, Катара, Монголии, Турции, ОАЭ, Туркмении. От международных организаций были руководители исполнительных органов – генеральные секретари ООН, ОДКБ, СНГ, СВМДА и др. Здесь Путин сказал, что ШОС исходит из того, что организация учитывает точки зрения максимального числа партнеров. Одним из центров силы в многополярном мире становится ШОС, отметил Путин. Он снова поблагодарил страны ШОС за предложения по урегулированию украинского кризиса. По его словам, Россия готова к мирным переговорам, тогда как Украина от них отказалась. «Причем сделала это по прямому указанию из Лондона, а значит – в этом нет никаких сомнений, – и из Вашингтона», – добавил он. Стамбульские договоренности «никуда не делись, они были парафированы руководителем украинской переговорной делегации», они могут быть положены в основу этих переговоров, подчеркнул Путин.