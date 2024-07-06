ЦБ Ирана сообщил о завершении подключения системы «Мир» к иранской Shetab

Банковские карты сети Shetab, как пояснил Фарзин, можно будет использовать во всех банкоматах России, граждане Ирана со своих карт смогут снимать рублевые банкноты. В рамках второго этапа у российских граждан в Иране появится возможность использовать свои карты в республике. Иранская платежная система может быть запущена в РФ к концу августа.