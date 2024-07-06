ЦБ Ирана сообщил о завершении подключения системы «Мир» к иранской Shetab

ЦБ Ирана сообщил о завершении подключения системы «Мир» к иранской ShetabГлавы ЦБ стран также подписали соглашение о ликвидности нацвалют для облегчения торговых обменов
Россия и Иран завершили интеграцию российской платежной системы «Мир» и иранской Shetab, стороны подписали соглашение об использовании национальных валют для коммерческих операций. Об этом заявил глава иранского Центробанка Мохаммад Реза Фарзин.
По информации регулятора исламской республики, на двусторонней встрече с председателем Центрального банка России были окончательно согласованы требования по подключению российской платежной сети карт «Мир» к иранской сети Shetab.
Банковские карты сети Shetab, как пояснил Фарзин, можно будет использовать во всех банкоматах России, граждане Ирана со своих карт смогут снимать рублевые банкноты. В рамках второго этапа у российских граждан в Иране появится возможность использовать свои карты в республике. Иранская платежная система может быть запущена в РФ к концу августа.
Главы ЦБ также подписали новый документ о сотрудничестве – соглашение о ликвидности национальных валют для облегчения двусторонней торговли, сообщил Фарзин.
Об обсуждении Тегераном и Москвой использования карт платежной системы «Мир» на территории Ирана стало известно еще в 2022 г. В августе 2023 г. в МИД Ирана отмечали, что наличие необходимой технической инфраструктуры позволяет республике подключиться к платежной системе за несколько месяцев.