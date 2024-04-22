В Иране запустят пилотный проект по приему карт «Мир»

Генеральный секретарь Международной торговой палаты в РФ Татьяна Монэгэн напомнила, что с 2022 г. в Иране работает своя платежная система – «Шетаб». По ее словам, стороны должны наладить взаимодействие между «Шетабом» и «Миром», чтобы запустить прием карт. Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский считает, что это может занять от трех до шести месяцев.