В Иране запустят пилотный проект по приему карт «Мир»
В Иране готовятся к запуску пилотного проекта по приему карт «Мир». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на торгового атташе посольства Ирана в РФ Рахими Мохсена.
По его словам, запуск проекта стоит на повестке дня, Тегеран поддерживает эффективное торговое партнерство с Москвой. Мохсен добавил, что внедрение новой системы требует времени. Он рассказал, что сейчас идет проработка технических деталей.
Генеральный секретарь Международной торговой палаты в РФ Татьяна Монэгэн напомнила, что с 2022 г. в Иране работает своя платежная система – «Шетаб». По ее словам, стороны должны наладить взаимодействие между «Шетабом» и «Миром», чтобы запустить прием карт. Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский считает, что это может занять от трех до шести месяцев.
Об обсуждении Тегераном и Москвой использования карт платежной системы «Мир» на территории Ирана стало известно еще в 2022 г. В августе 2023 г. в МИД Ирана отмечали, что наличие необходимой технической инфраструктуры позволяет республике подключиться к платежной системе за несколько месяцев.