В Иране заявили о возможности подключиться к системе «Мир» за несколько месяцев
Наличие необходимой технической инфраструктуры позволяет Ирану подключиться к платежной системе «Мир» за несколько месяцев, заявил замглавы МИД Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари, передает ТАСС.
«В Иране есть необходимая инфраструктура для подключения к системе "Мир", в случае соглашения двух сторон на переговорах Иран может в течение нескольких месяцев присоединиться к системе «Мир», – рассказал он.
По словам гендиректора управления по банковским и страховым вопросам иранского министерства экономики Корбана Эскяндари, Иран может на первом этапе использовать «Мир» для финансовых операций с Россией, а впоследствии – применять ее для взаимодействия с другими странами.
В июле пресс-секретарь президента России заявил, что в будущем Россия отойдет от практики применения доллара в сотрудничестве с Ираном. По словам Дмитрия Пескова, Россия и Иран привыкли жить под санкциями. Он отметил, что это та цена, которую страны платят за суверенитет и независимость.
Ранее о том, что Москва и Тегеран не будут использовать американскую валюту во взаимных расчетах, сообщил председатель экономической комиссии иранского парламента Мохаммадреза Пур-Эбрахими. Он рассказал, что в ходе недавнего визита в Москву вместе с главой Центробанка Ирана обсудил это предложение с главой Центрального банка РФ. По его словам, вскоре расчеты между странами будут осуществляться в национальных валютах – риале и рубле. Пур-Эбрахими добавил, что за последние 9 месяцев объемы торговли между Ираном и Россией превысили $4 млрд. «Ожидается, что если этот путь продолжится, объем торговли между Ираном и Россией увеличится на 50% за короткий период времени», — отметил он.
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