В Иране заявили о возможности подключиться к системе «Мир» за несколько месяцев

Ранее о том, что Москва и Тегеран не будут использовать американскую валюту во взаимных расчетах, сообщил председатель экономической комиссии иранского парламента Мохаммадреза Пур-Эбрахими. Он рассказал, что в ходе недавнего визита в Москву вместе с главой Центробанка Ирана обсудил это предложение с главой Центрального банка РФ. По его словам, вскоре расчеты между странами будут осуществляться в национальных валютах – риале и рубле. Пур-Эбрахими добавил, что за последние 9 месяцев объемы торговли между Ираном и Россией превысили $4 млрд. «Ожидается, что если этот путь продолжится, объем торговли между Ираном и Россией увеличится на 50% за короткий период времени», — отметил он.