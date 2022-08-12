В Иране заявили о планах создать совместно с Россией еще три спутника

Россия и Иран подписали соглашение о создании космической системы для ДЗЗ в 2015 г. Согласно документу, корпорация ВНИИЭМ отвечала за разработку и запуск спутника, научно-производственный концерн «БАРЛ» занимался доработкой наземной инфраструктуры, а иранская компания «Бониян Данеш Шарг» выступала оператором космической системы.