В Иране заявили о планах создать совместно с Россией еще три спутника
Министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур заявил, что Иран планирует построить совместно с Россией еще три спутника, аналогичных запущенному 9 августа с космодрома Байконур.
«Дай бог, согласно достигнутым договоренностям мы будем строить "Хайям-2", "Хайям-3" и "Хайям-4" в сотрудничестве с Россией», — сказал Зарепур (цитата по ТАСС).
Он отметил, что проект спутника «Хайям» разрабатывался Иранским космическим агентством, а его производство шло на территории России.
9 августа с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с иранским спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Хайям». Также ракета доставила в космос 16 малых аппаратов.
Россия и Иран подписали соглашение о создании космической системы для ДЗЗ в 2015 г. Согласно документу, корпорация ВНИИЭМ отвечала за разработку и запуск спутника, научно-производственный концерн «БАРЛ» занимался доработкой наземной инфраструктуры, а иранская компания «Бониян Данеш Шарг» выступала оператором космической системы.
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