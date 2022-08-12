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В Иране заявили о планах создать совместно с Россией еще три спутника

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Министр информационно-коммуникационных технологий Ирана Иса Зарепур заявил, что Иран планирует построить совместно с Россией еще три спутника, аналогичных запущенному 9 августа с космодрома Байконур. 

«Дай бог, согласно достигнутым договоренностям мы будем строить "Хайям-2", "Хайям-3" и "Хайям-4" в сотрудничестве с Россией», — сказал Зарепур (цитата по ТАСС).

Он отметил, что проект спутника «Хайям» разрабатывался Иранским космическим агентством, а его производство шло на территории России. 

9 августа с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» с иранским спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Хайям». Также ракета доставила в космос 16 малых аппаратов. 

Россия и Иран подписали соглашение о создании космической системы для ДЗЗ в 2015 г. Согласно документу, корпорация ВНИИЭМ отвечала за разработку и запуск спутника, научно-производственный концерн «БАРЛ» занимался доработкой наземной инфраструктуры, а иранская компания «Бониян Данеш Шарг» выступала оператором космической системы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных