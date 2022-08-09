Ракета-носитель «Союз» с иранским спутником стартовала с Байконура

Ракету-носитель «Союз-2.1б» в 8:52 мск запустили с космодрома «Байконур». Она доставит в космос построенный в России по заказу Ирана спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Хайям», а также 16 малых аппаратов. Трансляция запуска велась на YouTube-канале «Роскосмоса».