Газета
Технологии

Ракета-носитель «Союз» с иранским спутником стартовала с Байконура

Ведомости

Ракету-носитель «Союз-2.1б» в 8:52 мск запустили с космодрома «Байконур». Она доставит в космос построенный в России по заказу Ирана спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Хайям», а также 16 малых аппаратов. Трансляция запуска велась на YouTube-канале «Роскосмоса». 

Через несколько минут после запуска разгонный блок «Фрегат» с иранским спутником отделился от третьей ступени «Союза». «Фрегат» будет отвечать за выведение аппаратов на целевые орбиты. 

В качестве дополнительной нагрузки вместе с «Хайямом» были отправлены 16 малых спутников. Они были созданы ведущими вузами, коммерческими компаниями и некоммерческими организациями, передает ТАСС. Данные аппараты нужны для научных исследований, измерения уровня электромагнитных излучений, дистанционного зондирования Земли и наблюдения за экологической обстановкой. 

Россия и Иран подписали соглашение о создании космической системы для ДЗЗ в 2015 году. Согласно документу, корпорация ВНИИЭМ отвечала за разработку и запуск спутника, научно-производственный концерн «БАРЛ» занимался доработкой наземной инфраструктуры, а иранская компания «Бониян Данеш Шарг» выступала оператором космической системы.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных