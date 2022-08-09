Ракета-носитель «Союз» с иранским спутником стартовала с Байконура
Ракету-носитель «Союз-2.1б» в 8:52 мск запустили с космодрома «Байконур». Она доставит в космос построенный в России по заказу Ирана спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Хайям», а также 16 малых аппаратов. Трансляция запуска велась на YouTube-канале «Роскосмоса».
Через несколько минут после запуска разгонный блок «Фрегат» с иранским спутником отделился от третьей ступени «Союза». «Фрегат» будет отвечать за выведение аппаратов на целевые орбиты.
В качестве дополнительной нагрузки вместе с «Хайямом» были отправлены 16 малых спутников. Они были созданы ведущими вузами, коммерческими компаниями и некоммерческими организациями, передает ТАСС. Данные аппараты нужны для научных исследований, измерения уровня электромагнитных излучений, дистанционного зондирования Земли и наблюдения за экологической обстановкой.
Россия и Иран подписали соглашение о создании космической системы для ДЗЗ в 2015 году. Согласно документу, корпорация ВНИИЭМ отвечала за разработку и запуск спутника, научно-производственный концерн «БАРЛ» занимался доработкой наземной инфраструктуры, а иранская компания «Бониян Данеш Шарг» выступала оператором космической системы.
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