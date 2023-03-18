В Иране допустили скорый запуск российской системы «Мир»

Осенью стало известно о планах Банка России расширить географию использования карт российской платежной системы «Мир» до 20 стран к 2025 г. и до 35 к 2030 г. Сейчас карты принимают в Белоруссии, Абхазии, Армении, Вьетнаме, Кубе, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. Ранее платежная система также работала в Турции, Вьетнаме и Узбекистане. Ситуация усугубилась после того, как в сентябре минфин США пригрозил ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России.