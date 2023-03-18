В Иране допустили скорый запуск российской системы «Мир»
Российская платежная система «Мир» может быть запущена в Иране в скором времени, заявил ТАСС заместитель министра туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Шалбафиян.
«Центральные банки России и Ирана уже работают над этим проектом. Мы надеемся, что скоро будет результат», – сказал он.
О том, что Тегеран и Москва обсуждают использование карт российской платежной системы «Мир» на территории Ирана, посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил в конце марта прошлого года. Тогда он сообщил, что стороны также рассматривают вопрос подключения иранских банков к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка РФ.
В июле скорый запуск системы «Мир» анонсировал замглавы МИД Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари. В августе он заявил, что наличие необходимой технической инфраструктуры позволяет Ирану подключиться к платежной системе за несколько месяцев. После этого министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что система «Мир» скоро будет интегрирована с иранской «Шетаб».
Осенью стало известно о планах Банка России расширить географию использования карт российской платежной системы «Мир» до 20 стран к 2025 г. и до 35 к 2030 г. Сейчас карты принимают в Белоруссии, Абхазии, Армении, Вьетнаме, Кубе, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Корее и Южной Осетии. Ранее платежная система также работала в Турции, Вьетнаме и Узбекистане. Ситуация усугубилась после того, как в сентябре минфин США пригрозил ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России.
Национальная система платежных карт (НСПК), которая является оператором платежной системы «Мир», была создана в 2014 г. после введения западных санкций против России из-за Крыма. Эмиссия карт «Мир» началась в 2015 г.
После начала спецоперации на Украине международные платежные системы Visa и Mastercard остановили работу в России, в результате чего россияне лишились возможности пользоваться этими картами за границей. При этом на территории страны карты продолжают работать, поскольку внутрироссийские операции по картам всех платежных систем, в том числе международных, с 2015 г. проходят через НСПК.