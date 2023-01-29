В Иране сообщили о подписании соглашения о сотрудничестве с Центробанком РФ

Ранее стало известно, что в Центробанке Ирана рассматривают возможность совместно с Россией создать некий токен Персидского региона, который может приниматься в качестве платежного средства во внешнеторговых расчетах вместо доллара, рубля и иранского риала. Об этом рассказал «Ведомостям» исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александр Бражников. Член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев подтвердил факт переговоров, но уточнил, что на государственном уровне данный вопрос будет активно обсуждаться только после того, как в России полностью отрегулируют криптовалюты.