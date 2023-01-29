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Финансы

В Иране сообщили о подписании соглашения о сотрудничестве с Центробанком РФ

Ведомости

Председатель центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин сообщил, что представители ЦБ РФ и Центрального банка Исламской Республики подписали соглашение о сотрудничестве в сфере облегчения финансовых и банковских операций между странами.

«Установлена прямая связь между иранскими и российскими банками. Соглашение о сотрудничестве между центральными банками России и Ирана, помимо налаживания непосредственной связи [иранских финансовых организаций] с российскими банками, предусматривает также то, что наша страна будет напрямую соединена со 106 зарубежными банками. Финансовые каналы между Ираном и всем остальным миром восстанавливаются», – написал Фарзин в Twitter (цитата по ТАСС). 

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По данным ISNA, которые также приводит агентство, в церемонии подписания документа участвовал замглавы ГУ Банка России по ЦФО Владислав Гридчин. Преимуществом соглашения с Ираном он назвал то, что «на него не смогут повлиять западные санкции», и выразил надежду, что договоренность способствует развитию бизнеса в двух странах.

Ранее стало известно, что в Центробанке Ирана рассматривают возможность совместно с Россией создать некий токен Персидского региона, который может приниматься в качестве платежного средства во внешнеторговых расчетах вместо доллара, рубля и иранского риала. Об этом рассказал «Ведомостям» исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александр Бражников. Член думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев подтвердил факт переговоров, но уточнил, что на государственном уровне данный вопрос будет активно обсуждаться только после того, как в России полностью отрегулируют криптовалюты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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