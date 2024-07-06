Верховный лидер Ирана призвал нового главу государства продолжать путь Раиси
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поздравил Масуда Пезешкиана с победой на выборах президента исламской республики и призвал его продолжать путь бывшего главы государства Эбрахима Раиси, который в конце мая погиб в авиакатастрофе. Об этом со ссылкой на послание Хаменеи сообщает агентство IRNA.
Избранный президент, как подчеркнул он, должен использовать возможности страны для благосостояния народа и прогресса республики.
«Я также советую избранному президенту доктору Пезешкиану с надеждой смотреть на светлые горизонты с верой в Бога и в продолжение пути мученика Раиси», – сказал верховный лидер Ирана.
Экс-министр здравоохранения и депутат меджлиса (парламента) Ирана Масуд Пезешкиан одержал победу во втором туре выборов президента исламской республики. За Пезешкиана 5 июля проголосовали около 16,3 млн человек (свыше 53%), а за его соперника, консерватора Саида Джалили – более 13,5 млн человек (свыше 44%).
Первый тур внеочередных президентских выборов в Иране прошел 28 июня. По его результатам ни один из шести представленных кандидатов не набрал 50% поддержки избирателей. Хаменеи отмечал, что в первом туре выборов президента приняло участие меньше людей, чем ожидали власти Ирана. Голосование пришлось назначить после гибели в авиакатастрофе в конце мая занимавшего этот пост Раиси.