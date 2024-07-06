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Верховный лидер Ирана призвал нового главу государства продолжать путь Раиси

Ведомости

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поздравил Масуда Пезешкиана с победой на выборах президента исламской республики и призвал его продолжать путь бывшего главы государства Эбрахима Раиси, который в конце мая погиб в авиакатастрофе. Об этом со ссылкой на послание Хаменеи сообщает агентство IRNA.

Избранный президент, как подчеркнул он, должен использовать возможности страны для благосостояния народа и прогресса республики.

«Я также советую избранному президенту доктору Пезешкиану с надеждой смотреть на светлые горизонты с верой в Бога и в продолжение пути мученика Раиси», – сказал верховный лидер Ирана.

Экс-министр здравоохранения и депутат меджлиса (парламента) Ирана Масуд Пезешкиан одержал победу во втором туре выборов президента исламской республики. За Пезешкиана 5 июля проголосовали около 16,3 млн человек (свыше 53%), а за его соперника, консерватора Саида Джалили – более 13,5 млн человек (свыше 44%).

Первый тур внеочередных президентских выборов в Иране прошел 28 июня. По его результатам ни один из шести представленных кандидатов не набрал 50% поддержки избирателей. Хаменеи отмечал, что в первом туре выборов президента приняло участие меньше людей, чем ожидали власти Ирана. Голосование пришлось назначить после гибели в авиакатастрофе в конце мая занимавшего этот пост Раиси.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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