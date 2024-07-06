Верховный лидер Ирана призвал нового главу государства продолжать путь Раиси

Первый тур внеочередных президентских выборов в Иране прошел 28 июня. По его результатам ни один из шести представленных кандидатов не набрал 50% поддержки избирателей. Хаменеи отмечал, что в первом туре выборов президента приняло участие меньше людей, чем ожидали власти Ирана. Голосование пришлось назначить после гибели в авиакатастрофе в конце мая занимавшего этот пост Раиси.