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Хаменеи: первый тур президентских выборов в Иране не оправдал ожиданий

Ведомости

В первом туре выборов президента приняло участие меньше людей, чем ожидали власти Ирана. Об этом заявил верховный лидер страны Али Хаменеи, его слова приводит агентство ISNA.

«Второй тур очень важен. Те, кто любит Иран и прогресс страны, должны показать это своим участием в выборах», – сказал он, после этого обратив внимание на низкую явку во время первого тура.

Власти понимают, что в стране есть люди, которые не согласны с принципами исламского правительства, добавил Хаменеи. Он подчеркнул, что включить в их число тех, кто не отдал свой голос на выборах, будет «большой ошибкой». По его словам, участие иранского народа в выборах – это поддержка системы страны.

28 июня в Иране прошел первый тур внеочередных выборов президента после гибели в авиакатастрофе бывшего главы Эбрахима Раиси. Из шести допущенных к участию кандидатов в день голосования осталось четыре. На выборах имели право проголосовать 61 450 000 совершеннолетних иранцев, родившихся до 28 июня 2006 г. 

По итогам первого тура ни один из представленных кандидатов не набрал 50% поддержки избирателей. В общей сложности было подсчитано 24 535 185 голосов. Во второй тур прошли член парламента Масуд Пезешкиан и представитель духовного лидера в Совете безопасности Исламской Республики Саид Джалили.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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