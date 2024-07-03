Хаменеи: первый тур президентских выборов в Иране не оправдал ожиданий
В первом туре выборов президента приняло участие меньше людей, чем ожидали власти Ирана. Об этом заявил верховный лидер страны Али Хаменеи, его слова приводит агентство ISNA.
«Второй тур очень важен. Те, кто любит Иран и прогресс страны, должны показать это своим участием в выборах», – сказал он, после этого обратив внимание на низкую явку во время первого тура.
Власти понимают, что в стране есть люди, которые не согласны с принципами исламского правительства, добавил Хаменеи. Он подчеркнул, что включить в их число тех, кто не отдал свой голос на выборах, будет «большой ошибкой». По его словам, участие иранского народа в выборах – это поддержка системы страны.
28 июня в Иране прошел первый тур внеочередных выборов президента после гибели в авиакатастрофе бывшего главы Эбрахима Раиси. Из шести допущенных к участию кандидатов в день голосования осталось четыре. На выборах имели право проголосовать 61 450 000 совершеннолетних иранцев, родившихся до 28 июня 2006 г.
По итогам первого тура ни один из представленных кандидатов не набрал 50% поддержки избирателей. В общей сложности было подсчитано 24 535 185 голосов. Во второй тур прошли член парламента Масуд Пезешкиан и представитель духовного лидера в Совете безопасности Исламской Республики Саид Джалили.