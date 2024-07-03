Хаменеи: первый тур президентских выборов в Иране не оправдал ожиданий

Власти понимают, что в стране есть люди, которые не согласны с принципами исламского правительства, добавил Хаменеи. Он подчеркнул, что включить в их число тех, кто не отдал свой голос на выборах, будет «большой ошибкой». По его словам, участие иранского народа в выборах – это поддержка системы страны.