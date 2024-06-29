В Иране 5 июля состоится второй тур президентских выборов
Ни один из кандидатов на президентских выборах в Иране не набрал 50% голосов, второй тур выборов состоится 5 июля. Об этом сообщает агентство Tasnim.
По итогам обработки бюллетеней во второй тур президентских выборов прошли член парламента Масуд Пезешкиан и представитель духовного лидера в Совете безопасности исламской республики Саид Джалили.
В общей сложности подсчитано 24 535 185 голосов избирателей. По данным IRNA, Пезешкиан набирает 10 415 191 голос, Джалили – 9 473 298. За спикера меджлиса Ирана Мохаммада Багера Галибафа проголосовало 3 383 340 человек, свои голоса экс-министру юстиции Мостафе Пурмохаммади отдали 206 397 иранцев.
28 июня в Иране начались внеочередные выборы президента. Голосование пришлось назначить после гибели в авиакатастрофе в конце мая занимавшего этот пост Эбрахима Раиси. Из шести допущенных к участию в выборах кандидатов в день голосования осталось четыре. На выборах имели право проголосовать 61 450 000 совершеннолетних иранцев, родившихся до 28 июня 2006 г. Для этого в стране были открыты 58 000 избирательных участков, из которых 15 000 – мобильные, а еще 340 участков организованы за рубежом в 100 странах