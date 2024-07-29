Песков: Путин готовится к встрече с новым президентом Ирана
Президент России Владимир Путин готовится к предстоящей встрече с избранным главой Ирана Масудом Пезешкианом, который приглашен на саммит БРИКС в Казани, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков газете «Известия».
«У иранской стороны уже есть действующее приглашение, и мы надеемся, что новый президент приедет на саммит. Мы будем рады его видеть, и президент Путин готовится к предстоящему контакту», – сказал представитель Кремля.
Церемония инаугурации избранного главы Ирана состоится 30 июля. В ней примет участие российская делегация, которую возглавит председатель Госдумы Вячеслав Володин. По данным «Известий», спикер нижней палаты лично встретится с новым президентом.
Депутат иранского меджлиса (парламента), бывший глава минздрава и практикующий кардиохирург Масуд Пезешкиан победил на выборах президента Ирана 5 июля. 8 июля Путин провел с Пезешкианом телефонные переговоры, в ходе которых поздравил его с победой на выборах. Песков заявлял, что Россия надеется на продолжение союзнических отношений с Ираном после победы на выборах Пезешкиана.
23 июля сообщалось, что Россия завершила согласование текста договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. По словам замглавы российского МИДа Андрей Руденко, стороны подпишут «историческое соглашение» в ближайшее время.