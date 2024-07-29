Песков: Путин готовится к встрече с новым президентом Ирана

Депутат иранского меджлиса (парламента), бывший глава минздрава и практикующий кардиохирург Масуд Пезешкиан победил на выборах президента Ирана 5 июля. 8 июля Путин провел с Пезешкианом телефонные переговоры, в ходе которых поздравил его с победой на выборах. Песков заявлял, что Россия надеется на продолжение союзнических отношений с Ираном после победы на выборах Пезешкиана.