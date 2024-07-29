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Песков: Путин готовится к встрече с новым президентом Ирана

Ведомости

Президент России Владимир Путин готовится к предстоящей встрече с избранным главой Ирана Масудом Пезешкианом, который приглашен на саммит БРИКС в Казани, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков газете «Известия».

«У иранской стороны уже есть действующее приглашение, и мы надеемся, что новый президент приедет на саммит. Мы будем рады его видеть, и президент Путин готовится к предстоящему контакту», – сказал представитель Кремля.

Церемония инаугурации избранного главы Ирана состоится 30 июля. В ней примет участие российская делегация, которую возглавит председатель Госдумы Вячеслав Володин. По данным «Известий», спикер нижней палаты лично встретится с новым президентом.

Депутат иранского меджлиса (парламента), бывший глава минздрава и практикующий кардиохирург Масуд Пезешкиан победил на выборах президента Ирана 5 июля. 8 июля Путин провел с Пезешкианом телефонные переговоры, в ходе которых поздравил его с победой на выборах. Песков заявлял, что Россия надеется на продолжение союзнических отношений с Ираном после победы на выборах Пезешкиана.

23 июля сообщалось, что Россия завершила согласование текста договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. По словам замглавы российского МИДа Андрей Руденко, стороны подпишут «историческое соглашение» в ближайшее время.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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