Путин поздравил президента Ирана с победой на выборах
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с недавно избранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом, в ходе которых поздравил его с победой на выборах, сообщается на сайте Кремля.
Лидеры двух государств договорились о тесном сотрудничестве и работе по дальнейшему развитию двухсторонних отношений между странами.
5 июля депутат иранского меджлиса (парламента), бывший глава минздрава и практикующий кардиохирург Масуд Пезешкиан победил на выборах президента Ирана.
Соперником Пезешкиана был консерватор Саид Джалили, бывший переговорщик по «ядерной сделке» 2015 г., представитель верховного лидера в Высшем совете нацбезопасности. Джалили сумел привлечь 44,3% голосов, или свыше 13 млн избирателей.