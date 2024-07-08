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Путин поздравил президента Ирана с победой на выборах

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с недавно избранным президентом Ирана Масудом Пезешкианом, в ходе которых поздравил его с победой на выборах, сообщается на сайте Кремля.

Лидеры двух государств договорились о тесном сотрудничестве и работе по дальнейшему развитию двухсторонних отношений между странами.

5 июля депутат иранского меджлиса (парламента), бывший глава минздрава и практикующий кардиохирург Масуд Пезешкиан победил на выборах президента Ирана.

Соперником Пезешкиана был консерватор Саид Джалили, бывший переговорщик по «ядерной сделке» 2015 г., представитель верховного лидера в Высшем совете нацбезопасности. Джалили сумел привлечь 44,3% голосов, или свыше 13 млн избирателей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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