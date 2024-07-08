Россия надеется на продолжение сотрудничества с Ираном после выборов
Россия надеется на продолжение союзнических отношений с Ираном после победы на выборах президента реформатора Масуда Пезешкиана, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы желаем успеха новому руководству Ирана и, конечно же, надеемся на продолжение честных партнерских союзнических отношений с Тегераном, которые имеют весьма позитивную динамику в плане развития и углубления в самых различных областях», – сказал он.