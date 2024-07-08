Как изменится политика Ирана после избрания реформатора Пезешкиана

Как изменится политика Ирана после избрания реформатора ПезешкианаСША пообещали не менять свою линию по отношению к Тегерану
США не станут менять свою политику в отношении Ирана, несмотря на победу во втором туре досрочных президентских выборов умеренного реформатора Масуда Пезешкиана, передало 7 июля агентство Associated Press (АР) заявление госдепартамента. При этом Вашингтон продолжит использовать дипломатические инструменты на иранском направлении, «если это будет способствовать продвижению американских интересов в регионе».
В госдепартаменте прошедшие выборы назвали «несвободными и нечестными», из-за чего «значительное количество иранцев предпочли не участвовать в голосовании». В ведомстве также сомневаются, что победа Пезешкиана приведет к «большему уважению прав граждан Ирана», поскольку, по их словам, «иранская политика определяется верховным лидером» Али Хаменеи.
Во втором туре досрочных президентских выборов в Иране 5 июля 69-летний депутат меджлиса (парламента), экс-министр здравоохранения и практикующий кардиохирург Пезешкиан набрал 53,6% голосов избирателей. Его соперник, бывший переговорщик по ядерной сделке, представитель верховного лидера в высшем совете нацбезопасности Саид Джалили – 44,3%. Официальная явка избирателей составила 49%. В первом туре 28 июня Пезешкиан сумел привлечь 44,4% голосов, а Джалили чуть более 40%.
После подведения итогов голосования Пезешкиан поблагодарил своих сторонников и пообещал улучшить жизнь миллионов иранцев. «На этих выборах я не давал вам ложных обещаний. Я не лгал. Прошло много лет после революции, а все те, кто выходит на трибуну и дает обещания, впоследствии их не выполняют. Это большая проблема», – передает его слова иранское гостелевидение.
Политик родился 29 сентября 1954 г. в Мехабаде в провинции Западный Азербайджан на северо-западе страны в семье азербайджанца и курдянки. Во время своей кампании Пезешкиан выступал за расширение культурных прав этнических меньшинств, а также критиковал так называемую полицию нравов, которая в том числе следит за соблюдением мусульманского дресс-кода женщинами.
Кроме того, Пезешкиан обещал провести экономические реформы, которые помогли бы сдержать инфляцию в стране и укрепить национальную валюту. При этом в теледебатах и интервью он также обещал не оспаривать генеральную линию верховного лидера Хаменеи. По итогам 2023 г. инфляция в стране превысила 40%. Как пишет АР, победа политика привела к небольшому укреплению национальной валюты по отношению к доллару – с 615 000 риалов за доллар 4 июля до 603 000 6 июля. Для сравнения: на момент заключения ядерной сделки в 2015 г. $1 стоил 32 000 риалов.
Во внешней политике Пезешкиан обещал восстановить отношения с Западом и возобновить переговоры по возвращению ядерной сделки.
Теоретически Пезешкиан на посту президента попытается провести косметические внутренние преобразования, которые не будут направлены на смену каркаса государства, считает эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. Согласно иранской конституции, вся полнота власти принадлежит верховному лидеру, а глава исполнительной власти в лице президента может проводить лишь тактические мероприятия, говорит эксперт: «Реформы возможны, но будут проводиться с согласия других ветвей власти, контролируемых прежде всего высшим духовенством. Полагаю, Пезешкиан перед выборами так или иначе согласовывал свою программу с ними, поэтому власти знают, чего от него ожидать».
Что такое ядерная сделка
США вместе с Россией, Францией, Китаем, Великобританией и Германией с 2015 г. были участниками Совместного всеобъемлющего плана действия по иранской ядерной программе (СВПД, или ядерная сделка), который предполагал снятие большей части международных санкций с Ирана в обмен на отказ страны от разработки ядерного оружия. Но в 2018 г. тогдашний американский президент Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и наложил дополнительные санкции на Иран.
С избранием на президентский пост Пезешкиана 6 июля поздравил президент России Владимир Путин. «Российско-иранские отношения носят дружественный, добрососедский характер. Москва и Тегеран эффективно координируют усилия в решении актуальных вопросов международной повестки дня», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Российский глава государства также выразил надежду, что деятельность Пезешкиана на посту президента будет способствовать наращиванию конструктивного двустороннего сотрудничества по всем направлениям.
Поздравительные телеграммы Пезешкиану также направили главы Белоруссии, Азербайджана, Турции, Индии, Казахстана и всех арабских государств Ближнего Востока. В своем сообщении король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз выразил надежду на «дальнейшее развитие отношений между двумя братскими странами и народами». Ранее Тегеран и Эр-Рияд находились во враждебных отношениях из-за давнего соперничества за лидерство в регионе. В марте 2023 г. при посредничестве Пекина стороны договорились нормализовать отношения и открыть посольства.
Во внешней политике Пезешкиан, скорее всего, продолжит линию своего предшественника Ибрахима Раиси на укрепление отношений со своими соседями, продолжает Семенов. «Хотя в своей кампании Пезешкиан делал акцент на необходимости нормализации отношений Ирана с Западом и переговоров по ядерной сделке, не ясно, согласятся ли в Вашингтоне возобновлять сделку, особенно на фоне возможной победы на американских выборах [Дональда] Трампа», – говорит эксперт.
Кроме того, Иран при новом президенте продолжит развивать отношения с Россией, соглашается иранист, соучредитель «Мир бизнес клуба» Олег Акулиничев. По его мнению, двусторонние содержательные политические контакты на высшем уровне при предыдущих иранских президентах создали необходимые предпосылки для предания позитивной динамики всему комплексу российско-иранских деловых связей. «На данном этапе важно серьезно диверсифицировать наши деловые связи по товарной номенклатуре, по услугам и по участникам, что создало бы устойчивую основу для дальнейшего наращивания сотрудничества», – сказал эксперт.
Ключевым условием развития двустороннего экономического сотрудничества, считает Акулиничев, остается решение вопроса об организации финансовых расчетов в условиях действующего санкционного режима, а также развитие транспортной инфраструктуры, например коридора Север – Юг.