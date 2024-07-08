Как изменится политика Ирана после избрания реформатора Пезешкиана

Кроме того, Пезешкиан обещал провести экономические реформы, которые помогли бы сдержать инфляцию в стране и укрепить национальную валюту. При этом в теледебатах и интервью он также обещал не оспаривать генеральную линию верховного лидера Хаменеи. По итогам 2023 г. инфляция в стране превысила 40%. Как пишет АР, победа политика привела к небольшому укреплению национальной валюты по отношению к доллару – с 615 000 риалов за доллар 4 июля до 603 000 6 июля. Для сравнения: на момент заключения ядерной сделки в 2015 г. $1 стоил 32 000 риалов.