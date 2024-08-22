Путин обсудит с кабмином вопросы жилищного строительства
Президент России Владимир Путин 22 августа проведет совещание с членами правительства, сообщает пресс-служба Кремля.
Во время совещания основной темой для обсуждения станет реализация мер поддержки индивидуального жилищного строительства. Помимо этого, будет рассматриваться ряд других вопросов.
На совещании с докладами выступят министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.