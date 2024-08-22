NYT: в США проведут новые обыски у сотрудничающих с российскими СМИ граждан

В разговоре с NYT Риттер назвал обыски попыткой запугать его за политические взгляды. По словам бывшего разведчика, у него изъяли телефоны, компьютеры и жесткие диски. Саймс предположил, что обыск в его доме мог быть проведен под влиянием украинских властей или активистов.