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NYT: в США проведут новые обыски у сотрудничающих с российскими СМИ граждан

Ведомости

ФБР проведет новые обыски в домах американцев, сотрудничающих с российскими СМИ. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Источники также не исключили уголовные дела. Сроки проведения обысков не уточняются.

Минюст США ведет широкомасштабное расследование против американцев, связанных с российскими СМИ. NYT отмечает, что это свидетельствует о борьбе с якобы попытками Кремля оказать влияние на президентские выборы в США в ноябре. В конце июля управление директора национальной разведки США в своем отчете назвало Россию главной угрозой для выборов. В Кремле обвинения отвергли.

В начале августа ФБР провела обыски в домах бывшего инспектора ООН по вооружениям в Ираке Скотта Риттера и американского политолога Дмитрия Саймса. Риттер сотрудничает с RT, а Саймс ведет общественно-политическое шоу «Большая игра» на «Первом канале». Им не предъявили обвинений.

В разговоре с NYT Риттер назвал обыски попыткой запугать его за политические взгляды. По словам бывшего разведчика, у него изъяли телефоны, компьютеры и жесткие диски. Саймс предположил, что обыск в его доме мог быть проведен под влиянием украинских властей или активистов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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