Саймс не исключил участия Украины в обысках в его доме в США

На прошлой неделе телеканал WNYT и Times Union сообщали, что ФБР провела обыск в доме бывшего инспектора ООН по вооружениям в Ираке Скотта Риттера в Делмаре – на следующий день после встречи Риттера с независимым кандидатом в президенты США Робертом Ф. Кеннеди-младшим в зале суда Олбани. Сам Риттер заявил, что агенты ФБР провели обыски в его доме из-за опасений правительства по поводу нарушения закона США о регистрации иностранных агентов.