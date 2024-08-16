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Саймс не исключил участия Украины в обысках в его доме в США

Ведомости

Американский политолог Дмитрий Саймс сообщил, что в его доме в США мог быть проведен при влиянии украинских властей или активистов, уговоривших американскую сторону пойти на такой шаг. Об этом он заявил в эфире «Первого канала».

«У меня такое ощущение, что, может быть, мы имеем дело с ситуацией, когда украинские власти, украинские активисты как-то сотрудничали с американскими властями и уговорили американские власти организовать подобного рода атаку на американского гражданина неподалеку от американской столицы», – сказал Саймс.

Как сообщают РИА «Новости», Федеральное бюро расследований (ФБР) США подтвердило факт проведения обыска в поместье Саймса, подчеркнув, что эта мера была санкционирована американским судом. Сам же Саймс заявил, что его не уведомляли о готовящемся обыске.

На прошлой неделе телеканал WNYT и Times Union сообщали, что ФБР провела обыск в доме бывшего инспектора ООН по вооружениям в Ираке Скотта Риттера в Делмаре – на следующий день после встречи Риттера с независимым кандидатом в президенты США Робертом Ф. Кеннеди-младшим в зале суда Олбани. Сам Риттер заявил, что агенты ФБР провели обыски в его доме из-за опасений правительства по поводу нарушения закона США о регистрации иностранных агентов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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