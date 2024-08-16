Саймс не исключил участия Украины в обысках в его доме в США
Американский политолог Дмитрий Саймс сообщил, что в его доме в США мог быть проведен при влиянии украинских властей или активистов, уговоривших американскую сторону пойти на такой шаг. Об этом он заявил в эфире «Первого канала».
«У меня такое ощущение, что, может быть, мы имеем дело с ситуацией, когда украинские власти, украинские активисты как-то сотрудничали с американскими властями и уговорили американские власти организовать подобного рода атаку на американского гражданина неподалеку от американской столицы», – сказал Саймс.
Как сообщают РИА «Новости», Федеральное бюро расследований (ФБР) США подтвердило факт проведения обыска в поместье Саймса, подчеркнув, что эта мера была санкционирована американским судом. Сам же Саймс заявил, что его не уведомляли о готовящемся обыске.
На прошлой неделе телеканал WNYT и Times Union сообщали, что ФБР провела обыск в доме бывшего инспектора ООН по вооружениям в Ираке Скотта Риттера в Делмаре – на следующий день после встречи Риттера с независимым кандидатом в президенты США Робертом Ф. Кеннеди-младшим в зале суда Олбани. Сам Риттер заявил, что агенты ФБР провели обыски в его доме из-за опасений правительства по поводу нарушения закона США о регистрации иностранных агентов.