Риттер объяснил причину обысков ФБР в своем доме
Бывший разведчик США и экс-инспектор ООН Скотт Риттер считает, что агенты ФБР провели обыски в его доме из-за опасений правительства по поводу нарушения Закона США о регистрации иностранных агентов. Об этом сообщает Times Union.
По данным издания, рейд состоялся после того, как Риттер встретился с независимым кандидатом в президенты США Робертом Ф. Кеннеди-младшим в зале суда Олбани. Там проходили слушания о том, должен ли Кеннеди быть включен в ноябрьский бюллетень в Нью-Йорке.
Риттер с 2019 г. выступает колумнистом для издания Russia Today. 6 июня стало известно, что Риттер собирается принять участие в сессии RT на ПМЭФ-2024: как Запад демонизирует Россию. Позже стало известно, что Госдепартамент изъял его паспорт при попытке вылететь в Россию.