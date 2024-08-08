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Риттер объяснил причину обысков ФБР в своем доме

Ведомости

Бывший разведчик США и экс-инспектор ООН Скотт Риттер считает, что агенты ФБР провели обыски в его доме из-за опасений правительства по поводу нарушения Закона США о регистрации иностранных агентов. Об этом сообщает Times Union.

По данным издания, рейд состоялся после того, как Риттер встретился с независимым кандидатом в президенты США Робертом Ф. Кеннеди-младшим в зале суда Олбани. Там проходили слушания о том, должен ли Кеннеди быть включен в ноябрьский бюллетень в Нью-Йорке.

Риттер с 2019 г. выступает колумнистом для издания Russia Today. 6 июня стало известно, что Риттер собирается принять участие в сессии RT на ПМЭФ-2024: как Запад демонизирует Россию. Позже стало известно, что Госдепартамент изъял его паспорт при попытке вылететь в Россию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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