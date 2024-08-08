Риттер объяснил причину обысков ФБР в своем доме

По данным издания, рейд состоялся после того, как Риттер встретился с независимым кандидатом в президенты США Робертом Ф. Кеннеди-младшим в зале суда Олбани. Там проходили слушания о том, должен ли Кеннеди быть включен в ноябрьский бюллетень в Нью-Йорке.